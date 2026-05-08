רבים מאיתנו שמתכננים חופשה קצרה באירופה כנראה יגיעו שוב בחיינו למקומות מוכרים כמו יוון, איטליה וצרפת, שהן כמה מהמדינות התיירותיות באירופה, אבל בכך אנחנו מפספסים יעדים רבים נוספים. ברחבי היבשת יש עוד כמה מדינות שבהן תוכלו להימנע מההמונים ועדיין ליהנות מחופשה בלתי נשכחת.

ליכטנשטיין

הנסיכות הקטנטנה הזו, שבראשה עומד נסיך, מקבלת בשטחה מעט מאוד מבקרים בכל שנה, כשהממוצע בשנים האחרונות עמד על כ-85,000 תיירים בלבד. אחת המדינות הקטנות בעולם ואחת משתי המדינות היחידות בעולם שלשכנותיה אין גישה לים (אוסטריה ושוויץ), מציעה יופי טבעי אלפיני יוצא דופן ואווירה של ביקור בממלכת האגדות, לאור כמות הטירות הנישאות על פסגות ההרים.

נסיעה קצרה בת 35 דקות ברכבת מעיר הבירה ואדוז ל"צד השני" של המדינה, תביא את הנוסעים לראות את החיים הכפריים בין ההרים, ההיסטוריה המלכותית והאמנות העכשווית.

בין המקומות הבולטים במדינה ישנם טירת ואדוז שמצוינת לטיולים ציוריים ונופים פנורמיים, המוזיאון הלאומי של ליכטנשטיין, מוזיאון הבולים וחדר האוצרות של הנסיך, כולם נמצאים אחד ליד השני בעיר הבירה. חובבי היין ייזכו גם לנסות טעימות יין ביקב של הנסיך בוואדוז.

הגולשים מבינינו יוכלו ליהנות במלבון, עיירת סקי מפורסמת, בה ניתן לצאת לסיורים מודרכים באזור ולצפות בחיות בר ברחבי ההרים.

סן מרינו

למרות היותה מדינת זעירה הרשומה כולה כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו והרפובליקה העתיקה ביותר שנמצאת בלב איטליה, מספר המבקרים השנתי הגיע לקצת יותר משני מיליון בשנת 2025, אך עדיין מדובר במספר יחסית נמוך לאזור.

בשל גודלה הקטן, מומלץ לחקור את המדינה ברגל, כאשר ניתן לבקר בשלושת המגדלים מימי הביניים - ססטה, גואיטה מהמאה ה-11, ומונטלה הציורית, לאורך שביל המכשפות (Passo delle Steghe), המציע נופים עוצרי נשימה של הים האדריאטי והרי האפנינים.

עוד מקומות שכדאי לבקר הם פיאצה דלה ליברטה ופאלאצו פובליקו, שם תקבלו הצצה לכינוס ממשלת סן מרינו ולראות את חילופי המשמרות. כמו כן, מומלץ להגיע לרכבל הפנורמי מבורגו מג'ורה וליהנות מהנופים המדהימים ולטייל בשביל הצוק סנטיירו דלה רופה.

לסן מרינו הקטנה יש אפילו פן אומנותי רחב הכולל את המוזיאון הלאומי של סן מרינו, מוזיאון הבולים והמטבעות, וברחובות יש דוכנים רבים המציעים בולים מקומיים, מוצרי קרמיקה ומוצרי אומנות לאורך הרחובות המרוצפים באבן.

קוסובו

המדינה הצעירה ביותר באירופה עוד לא ממש מוכרת בעולם התיירות למרות שמציעה שילוב ייחודי בין פסגות הרים, אווירה עירונית סואנת והיסטוריה עות'מאנית עשירה. במדינה שנוסדה רק ב-2008 ביקרו רק כ-463 אלף תיירים בשנה שעברה.

מטיילים יכולים לטפס למבצר קלאג'ה לתצפית פנורמית על עיר הבירה, או להגיע למסגד סינאן פאשה מהמאה ה-17. מי שמעוניין לצאת החוצה יוכל לבקר גם במנזר גרצ'ניצה, הנמצא ברשימת אתרי מורשת עולמית של אונסק"ו, לטייל ברכסי ההרים והמפלים הרבים.

למרות שמדובר במדינה צעירה, האוכל המקומי נחשב למיוחד באזור הבלקן, אותו כדאי לנסות בבזאר העתיק ביותר בקוסובו, הבזאר הגדול של ג'אקובה, שם תמצאו בתי קפה מסורתיים ועבודות מלאכת יד, ולמצוא כמה מעדנים מקומיים כמו פליה (פנקייק בשכבות) וגבפה (בשר צלוי).

צפון מקדוניה

למרות קרבתה ליוון, אחת המדינות התיירותיות בעולם, המצב אצל השכנה מצפון שונה לגמרי. רק כ-1.2 מיליון תיירים ביקרו בה בשנה שעברה. בפועל, הם מפספסים הרבה מאוד מאחר ויש במדינה טבע יפהפה, היסטוריה בלקנית ומורשת תרבותית עשירה, ובעיקר מספר מקומות גדולים הרשומם כאתרי מורשת עולמית של אונסק"ו.

סקופיה הבירה מתאפיינת בשילוב של אדריכלות בסגנון מודרני ועות'מאני, כוללת את מבצר קייל וגשר האבן. מחוץ לעיר מומלץ להגיע לאגם אוכריד, אחד האגמים העמוקים והעתיקים ביותר באירופה, או לכנסיית סנט יובן קאנאו מהמאה ה-13.

בצפון מקדוניה יש גם שלושה פארקים לאומיים - מברובו, פליסטר וגליציה, הכוללים פסגות גבוהות, שבילים סלעיים ואגמים קרחוניים, לצד חיות בר נדירות. לאלו שרוצים לעשות אטרקציות קצת יותר הרפתקניות כדאי לצאת לשייט בסירה במערת ורלו או לטייל לאורך צוקי הקניון שמעל, כשמגוון מנזרים קטנים מקיפים את האזור.

מולדובה

למרות שהיא פחות קרובה ליוון ולאיטליה מהמדינות האחרות, לא יכולנו שלא להכניס אותה גם לרשימה. מדובר באחת המדינות הגדולות באירופה עם תיירות חסר משמעותית, כשבשנת 2025 ביקרו בה רק כ-525 אלף תיירים. אבל מה שיש לה להציע מרשים הרבה יותר וכולל טבע ירוק ומרהיב בעונת הקיץ, מטבח מקומי עשיר - והכל כמובן במחירי רצפה.

האווירה במולדובה מושפעת מהתרבות הסובייטית, סלאבית ורומנית, הבולטת במיוחד באדריכלות ברחבי המדינה. מולדובה מפורסמת בהיסטוריה העשירה של גידול היין, כאשר ישנם מספר כרמים ויקבים גדולים שניתן לבקר בהם, כאשר הבולט הוא יקב Cricova, עיר יין תת-קרקעית ענקית לשימור יין.

לאור השלטון הסובייטי ארול השנים וההשפעה מרוסיה המודרנית, המבקרים שם ירגישו כאילו המדינה "קפאה בזמן" בתקופת ברית המועצות. פרט למבנים הסובייטים בערים הגדולות, יש אזור עתיק צפונית לבירה קישינב Orheiul Vechi (אורהיי העתיק). במתחם זה ישנם מנזרים עתיקים שחצובים במערות מאבן גיר.

למי שמעוניין לצאת לטייל בטבע יכול לבקר ביער קודריי או לטייל בפארק סטפן סל מארה שבקישינב. בנוסף, בחלק מהכפרים הקטנים יש ירידים המוכרים את התוצרת המקומית.