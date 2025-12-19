רק בת 12, וכבר מסומנת כיורשת העתידית: בתו המסתורית של שליט קוריאה הצפונית | מיוחד לסופ"ש

בכתבה באורך שבעה עמודים שפורסמה השבוע בעיתון הרשמי של המשטר הצפון קוריאני, פורסמה תמונה אחת חריגה במיוחד - ובה ילדה בת 12 הולכת לפני אביה, המנהיג הדיקטטור קים ג’ונג און. לא בתמונה - אשתו של קים, רי סול-ג'ו, שגם הצטרפה לאירוע החגיגי של גזירת סרט לחנוכת מפעלים מקומיים במחוז קאנגדונג הסמוך לפיונגיאנג.

התמונה הציתה מחדש את אחת השאלות הבוערות ביותר לגבי חצי האי הקוריאני - כשקים ימות, מי יחליף אותו בכס השלטון?

מאז סוף שנת 2022, דמות חדשה החלה להופיע לצד קים ג’ונג און באירועים רגישים ומשמעותיים במיוחד: בתו הצעירה, המזוהה כקים ג’ו-אה. בניגוד למקובל בקוריאה הצפונית, שם חיי המשפחה של ההנהגה עטופים בסודיות כמעט מוחלטת, הילדה הוצגה בפומבי במספר אירועים בעלי משמעות אסטרטגית, צבאית וסמלית.

על פי סוכנות הביון של שכנתה ויריבתה, קוריאה הדרומית, ההופעות הפומביות האלו מצביעות על דבר אחד וודאי - קים ג'ו-אה תהיה מנהיגת קוריאה הצפונית הבאה.

מוצגת בתקשורת כבר מגיל צעיר

נובמבר 2022 - הופעתה הפומבית הראשונה של קים ג'ו-אה, באירוע ניסוי של טיל בין-יבשתי

רק בת תשע, קים ג’ו-אה הופיעה בצילומים רשמיים יד ביד עם אביה באתר שיגור של טיל בליסטי בין-יבשתי מדגם Hwasong-17. עצם נוכחותה של ילדה צעירה באירוע גרעיני-אסטרטגי היה נחשב חריג במיוחד, התקשורת המשטרית הסבירה - עבור הביטחון של הדור הצעיר של חצי האי, פיתוח נשק גרעיני הוא דבר הכרחי. הופעה הזו מסמלת גם את ההתחלה של כינוייה הרבים בתקשורת כגון "הבת המכובדת" ו"ילדה אהובה".

פברואר 2023 - המצעד הצבאי לציון יום ייסוד צבא העם

באירוע הצבאי החשוב הזה המיקום האסטרטגי של קים ג’ו-אה בקדמת הבמה לצד אביה ולצד הדרג העליון של הצבא והשלטון, יועד להדגיש משהו חשוב לעם ולעולם - הילדה הזו, רק בת עשר, היא יורשת פוטנציאלית.

ינואר 2024 - אירוע לציון התקדמות בתוכנית הגרעין

קים ג’ו-אה משתתפת בטקס רשמי הקשור ליכולות ההרתעה של המדינה, לבושה בלבוש רשמי הדומה לזה של בכירי המשטר, והתקשורת הרשמית משתמשת שוב בכינויים ייחודיים ומחמיאים לה.

תחילת 2025 - ניסוי נשק אסטרטגי מתקדם

גם ב-2025 ממשיכה הבת להופיע לצד האב באירועים ביטחוניים מרכזיים. ההתמדה לאורך יותר משנתיים מחזקת את ההערכה שמדובר במהלך מתוכנן לטווח ארוך, ולא במחווה תדמיתית רגעית.

הבריאות של קים ג'ונג און - סיבה לדאגה?

השיח אודות זהות היורש הפוטנציאלי גובר דווקא בשנים האחרונות לאור השמועות על בעיותיו הבריאותיות של המנהיג. על פי סוכנות הביון של קוריאה הדרומית, יועציו במרדף נואש אחר תרופות מערביות שיטפלו בסכרת ובלחץ דם הגבוה ממנו הוא סובל. קים שוקל 140 קילו, המשקל הכי גבוה שלו אי פעם, ומכור לסיגריות ולאלכוהול.

האם קים ג'ו-אה תהיה היורשת - או שההופעות הפומביות שלה מסמלות בדיוק ההפך?

למרות הרצף המרשים של הופעות פומביות, אין הכרזה רשמית על קים ג’ו־אה כיורשת.

ישנן טענות שדווקא החשיפה המרובה של הבת מסמנות בדיוק ההפך - מכיוון שרואים אותה בפומבי בתדירות גבוהה, היא מיועדת לתפקיד ייצוגי בלבד, וזהות היורש האמיתי נשמר בסוד למען ביטחונו או משיקולים אחרים.

לצד הבת המוכרת, קיימים דיווחים על בן - או יותר מילד אחד, שאינם נראים בציבור. הספקולציות סביב משפחתו של קים הן רבות ומגוונות, ונראה שכל העולם מנסה לפצח את אילן היוחסין המשפחתי.

גם אשתו של קים ג’ונג און, רי סול-ג’ו, נחשפה בפומבי רק שנים אחרי נישואיהם, מה שממחיש את מדיניות החשיפה ההדרגתית של בני משפחה במשטר.

האם אישה יכולה לקחת את מושכות השלטון לידיה?

בקוריאה הצפונית, השלטון נתפס כשושלת מהפכנית בעלת מאפיינים כמעט מונרכיים. הירושה אינה מעוגנת בחוק אלא נקבעת בפועל באמצעות תמיכת המפלגה, הצבא והאליטות. חשיפת בתו של קים בגיל כל כך צעיר ובאירועים רגישים שכאלה - במיוחד אירועים בהקשר גרעיני, ייתכן ומנסים להעביר מסר של יציבות ושל המשכיות.

ישנה גם דמות נשית חזקה נוספת במעגל הקרוב של קים - קים יו-ג’ונג, אחותו של המנהיג. היא נחשבת לאחת הדמויות המשפיעות במשטר וממלאת תפקידים מדיניים ותעמולתיים מרכזיים.

לבסוף, נראה שללא כל אירוע רפואי חריג בשנים הקרובות, נגלה את זהות היורש רק בעתיד. קים ג'ו-אה, ילדת הפלא שגונבת את ההצגה בכל אירוע פומבי בו היא מופיעה, תמשיך להסעיר את קוריאה הצפונית ואת העולם, כילדה היחידה שמבלה אחרי בית הספר באתרים ליצור נשקים גרעיניים ולא בפארק השעשועים או דבוקה לסרטוני טיקטוק.