טיסות ארוכות נחשבו מאז ומתמיד כדבר פחות חוויתי, ורובנו שנאלצים לעשות זאת כבר יעדיפו להגיע למקומות מתויירים יחסית, כמו תאילנד וארה"ב. עם זאת, רוב היעדים המיוחדים בעולם נמצאים דווקא במקומות מרוחקים יותר, הרבה מעבר לאלו שאנחנו מכירים. אותם אזורים נשמרו במשך מאות ואלפי שנים ללא הפרעה של בני אדם, ולאור הריחוק גם היום מעטים מגיעים אליהם. לרובנו הגעה לשם אולי תיראה תמוהה, אבל אחרי שתקראו עליהם - גם אתם לא תרצו לפספס ביקור.

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אנטארקטיקה

היבשת הדרומית היא ללא ספק נחשבת לאחד למקומות המרוחקים ביותר. אנטארקטיקה זוהי היבשת היחידה בעולם ללא אוכלוסייה קבועה והיא מוקפת בים סוער ושורר בה מזג אוויר קיצוני. למרות שהיא מרוחקת, האיגוד הבינלאומי של מפעילי תיירות אנטארקטיקה (IAATO) דיווח כי נשבר שיא חדש של יותר מ-120,000 מבקרים הגיעו ליבשת בין השנים 2023-2024.

הזינוק הגיע לאור עלייה במספר הספינות הפועלות כדי לענות על הביקוש הגובר לתיירות ביבשת הקפואה. לא משנה איך תעשו את המסע לשם, תזכו לראות קרחונים כחולים ענקיים בכל פינה, פינגווינים, לווייתנים ועוד הרבה הפתעות.

לדאק, הודו

חבל הארץ הגבוה בהרי ההימלאיה מכונה לרוב גם "טיבט הקטנה". פסגות מושלגות, מנזרים עתיקים השוכנים על צוקים ואגמים צלולים בצבע טורקיז שיוצרים נוף שמרגיש כאילו המקום הזה תלוי בין כדור הארץ לשמיים. העיר העתיקה של "לה" נחשבת לנקודת המפגש המרכזית שלכם לחקור מנזרים באזור שמסביב שתלויים על צלעות פסגות ההרים כאילו הם מרחפים.

למרות שזה מקום מרוחק, ניתן להגיע לשם באמצעות טיסות לעיר לה ולאחר מכן נסיעה לכפרים עצמם. הגובה הוא מה שמייחד את לדאק, שכן אזורים רבים נמצאים בגובה של מעל 3,200 מטר ורק מעטים מבינים עד מהר מזג האוויר והתנאים הפיזיים יכולים להשתנות.

הפארק הלאומי ווינדי, אוגנדה

מומחים מגדירים את הפארק כולו כמערכת אקולוגית יוצאת דופן, יער גשם עשיר מבחינת בעלי חיים וצמחייה. זה אולי נדיר יחסית לפגוש גורילות ההרים אבל מה שמיוחד יותר זה הפרספקטיבה, שכן הפארק הוא ביתם של מחצית מאוכלוסיית גורילות ההרים בכל העולם. כמו כן, כדי להסתובב במקום הזה תזדקקו להיתר ואפילו ליווי על ידי מדריך. ניתן להגיע לשם בטיסה או ברכב. אם מגיעים מקמפלה, בירת אוגנדה, הנסיעה תארך כ-10 שעות.

הפארק הלאומי טורס דל פיינה, צ'ילה

הפארק הזה בפטגוניה הצ'יליאנית מציע כמה ממסלולי הטרקים האייקוניים ביותר בעולם, הידועים בזכות סלעי הגרניט המחודדים שמתנשאים מעל אגמים וקרחונים בצבע טורקיז. ניתן להגיע לשם דרך ארגנטינה או מחלק הדרומי של המדינה. האזור כולו מושלם לחובבי טבע ולצלמים שיהנו ממגוון רחב של בעלי חיים וצמחים ייחודיים. עם זאת, על המבקרים באזור לקחת בחשבון מזג אוויר הפכפך ואזורים ללא תקשורת.

הפארק הלאומי רנגל סנט אליאס, אלסקה

מעט מקומות בארצות הברית הם כה פראיים וסלעיים כמו אלסקה, אבל ישנו חלק אחד במדינה שמרגיש מרוחק במיוחד. מדובר באחד הפארקים הלאומיים הגדולים ביותר בארה"ב, ראנגל סנט אליאס, מציע שטחים עצומים של טבע פראי ריק מאדם. אם תהיתם, לאזור עצמו הכי עדיף להגיע באמצעות מטוסי פייפר דו-מושביים. למרות שניתן להגיע לפארק כל השנה, הקיץ הוא הזמן הטוב ביותר לבקר מאחר ואז תוכלו לראות "שמש חצות" ואת פריחת פרחי הבר.

ראפה נוי (אי הפסחא), צ'ילה

האי המפורסם אולי מרוחק אך הוא התפרסם מהר מאוד. האי הוולקני, ביתם של פסלי מואי מאבן שגולפו על ידי הילידים שבט ראפה נוי, ממוקם יותר מ-3,000 ק"ג מערבית לדרום אמריקה. האי הוא טריטוריה במעמד מיוחד של צ'ילה, שסיפחה את המקום ב-1888. השם "אי הפסחא" ניתן לו על ידי האירופאי הראשון שביקר בו, מגלה הארצות ההולנדי יאקוב רוחבן, משום שהוא גילה את האי בחג הפסחא 5 באפריל 1722.

האי נורפוק, אוסטרליה

היסטוריה ויופי טבעי הולכים יד ביד באי הזה, טריטוריה אוסטרלית חיצונית בדרום מערב האוקיינוס השקט. האי, ששימש בעבר כמושבת אסירים בריטית, ידוע בזכות האזור ההיסטורי שלו שהוא חלק מאתרי האסירים האוסטרלים הנכללים כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו.

יש שדה תעופה קטן אחד באי עם טיסות מוגבלות מאוד מאוסטרליה והמים שמסביב יכולים להיות כל כך סוערים שאורחים לעתים קרובות אינם יכולים להגיע בסירה. מי שמגיע לשם ירגיש מיד כאילו צועדים אחורה בזמן. ניתן לטייל לאורך הצוקים, לראות ציפורים נדירות ולהרגיש כאילו אתם מנותקים מהעולם המודרני.

האי המסתורי, ונואטו

אם מעולם לא שמעתם על המדינה הזו, אתם לא לבד. ונואטו היא מדינת אי קטנטנה בדרום האוקיינוס השקט, הממוקמת ממזרח לאוסטרליה ומורכבת מכ-80 איים נפרדים. אחד האיים המרוחקים ביותר ידוע בשם אי המסתורין. אף אחד לא גר שם באורח קבע ואין בו מלונות או תשתיות מסודרות. רוב המטיילים מגיעים לאי בספינה. המבקרים ימצאו שם מי ים כחולים להפליא, חופים חוליים לבנים ומקום שמרגיש כמו הגרסה האמיתית של סרטים הוליוודים.

חוף השלד, נמיביה

החוף הזה הוא אחד מהמקומות היחידים שבהם המדבר מתנגש באוקיינוס האטלנטי באחד הנופים המיוחדים ביותר על פני כדור הארץ. ספינות טרופות נראות בקו החוף, ערפל מתפשט ללא אזהרה, ודיונות חול עצומות משתרעות על פני קילומטרים ללא סוף. מבקרים מגיעים בשביל השקט וחיות הבר יוצאות הדופן ששורדות בתנאים קיצוניים. בין הדרכים הפופולריות להגיע לאזור זה באמצעות טיסת ספארי מודרכת, שכן מי שלא מקומי כדאי שלא ינהג שם באופן עצמאי.