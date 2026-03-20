בשנים האחרונות נראה שכל טקס גדול - מהסופרבול ועד טקסי הפרסים הגדולים הפכו לזירה פוליטית, שבה סלבס מנצלים את הבמה כדי להעביר מסרים חדים על נושאים חמים. בשבועות האחרונים, ההתנגשויות בין אמנים לבין רשות ההגירה והמכס האמריקאית, ICE, הפכו לסוגיה מרכזית שמסעירה את הציבור ומציפה מחדש את הוויכוחים על זהות, גבולות וזכויות אדם.

כל זה החל בצורה בולטת כבר בהופעתו של באד באני בסופרבול, שם בחר להופיע בשפה הספרדית בלבד מול יותר ממאה מיליון צופים. המסר היה ברור: "כולנו אמריקנים", לא משנה מאיפה באנו - תזכורת חזקה לאחדות מול זרמים פוליטיים שמדגישים גבולות וזהות. ההופעה עוררה תגובות קשות מצד טראמפ, שכינה אותה "אחת הגרועות אי פעם" ו"סטירת לחי לארצות הברית".

בגראמי האחרון, טקס שהפך בשנים האחרונות מזירה של פרסים והופעות למהדורה חיה של דעות קיצוניות, נכנסו אמנים כמו בילי אייליש ובאד באני ישירות למרכז הסערה. אייליש הופיעה עם סיכת "לגרש את ICE", והצהירה: "אף אחד אינו שוהה בלתי חוקי על אדמה גנובה", אמירה שגררה גל מחאות, במיוחד בקרב קבוצות שמרניות. באד באני, שזכה בתואר "אלבום השנה", קרא בנאום שלו על הבמה: "אנחנו לא פראיים, אנחנו לא חיות, אנחנו לא חייזרים, אנחנו בני אדם ואנחנו אמריקנים". מסרים כאלה מבליטים את המתח בין סלבס המזוהים עם צדק חברתי לבין סוכנות ממשלתית שמושכת מבטים ביקורתיים מצד הציבור והתקשורת.

רשות ההגירה והמכס של ארצות הברית הוקמה בשנת 2003 כחלק ממחלקת ביטחון המולדת בעקבות פיגועי 11 בספטמבר, במטרה לאכוף חוקי הגירה ולמנוע טרור. במשך שנים פעלה הארגון בעיקר מאחורי הקלעים, אך המשבר ההגירה העמוק בגבול הדרומי עם מקסיקו הפך אותה לסמל טעון של פוליטיקה והגירה. מאות אלפי מהגרים, בעיקר ממדינות אמריקה הלטינית חוצים את הגבול ומבקשים מקלט, לצד זרם הולך וגדל של מבקשי מקלט מאפריקה והמזרח התיכון. מדיניות קשוחה הפכה את ICE מהגירה למנגנון ביטחוני, עם פשיטות, מעצרים ומתקני כליאה. פרשות כמו ההונאה במינסוטה, בה היו מעורבים ארגונים מהקהילה הסומלית-מוסלמית, החזירו את השיח הציבורי אל זהות, סכנה ושחיתות אפשרית.

בקרב הציבור האמריקאי, ICE מעוררת רגשות מעורבים קיצוניים. עבור חלק, הסוכנות היא חוד החנית בהגנה על גבולות, מניעת פשיעה וטרור. עבור אחרים, מדובר בגוף אלים שפוגע בחפים מפשע, מפריד משפחות ומייצר דה-הומניזציה. אירועים שבהם נהרגו אזרחים בלתי מעורבים בפשיטות מציבים את ICE במרכז דיונים על אלימות, חוסר אמון והפיכת מהגרים לפחדי הציבור. במקביל, ממשל טראמפ ומזכ"לית ביטחון המולדת מציגים את הסוכנות כהגנה נחוצה: "בעוצמה ובלי להתנצל".

מהופעות גראמי ועד סדרות טלוויזיה - ICE הפכה לדמות פיקטיבית כמעט, שמייצגת עבור הציבור סוגיות של גבולות, חוק וזהות לאומית. סלבס, מהראפרים ועד שחקנים, ממנפים את הפלטפורמות הגדולות ביותר כדי להציף שאלות מוסריות וחברתיות ולהתנגד למדיניות שמדירה מהגרים ופליטים.

הסערה סביב ICE וההתבטאויות של אמנים כמו באד באני ובילי אייליש מציגה תמונה רחבה יותר של המתח האמריקני בין גבולות וחוק לבין צדק חברתי וזכויות אדם. מדובר לא רק על סוכנות ממשלתית. אלא על שאלה יסודית: מי נחשב שייך לארצות הברית, ומי נשאר בחוץ. בזירה הציבורית, התרבות הפופולרית והפוליטיקה הפכו לאחד, והציבור נמצא במרכזו של ויכוח שאין לו פתרון קל, אך בהחלט מראה את הפערים החברתיים והזהותיים של אמריקה המודרנית.