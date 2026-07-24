נכנסת לנעליים של איראן: כך טורקיה הופכת לאויבת של ישראל | מיוחד לסופ"ש

מה באמת קרה לטורקיה? איך מדינה שהייתה פעם שותפה אסטרטגית וצבאית של ישראל במזרח התיכון, הפכה למדינת אויב מסוכנת? מה שהחל בעבר כמשברים דיפלומטיים חולפים או ויכוחים מתוקשרים של ארדואן, חצה מזמן את הגבול ההצהרתי.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

ישראל וטורקיה נמצאות בעיצומה של מלחמה קרה, רב-זירתית, שמתנהלת בשדות הקרב הדיפלומטיים, המודיעיניים והכלכליים של האזור. נצלול לשלוש החזיתות שבהן האינטרסים של ירושלים ואנקרה מתנגשים חזיתית.

החזית הפוליטית: התמיכה בחמאס והשאיפות להנהיג את הסונים

החזית הראשונה היא אידיאולוגית ופוליטית. ארדואן רואה את עצמו כמנהיג של העולם המוסלמי הסוני, וזה עובר ישירות דרך תמיכה מוחלטת בחמאס. בניגוד למדינות ערב המתונות, טורקיה מעניקה מקלט מדיני, דרכונים וחופש פעולה לבכירי ארגון הטרור.

אבל מעבר לאידיאולוגיה, יש כאן פוליטיקה פנימית: הנושא הפלסטיני בטורקיה הוא קונצנזוס שחוצה מחנות. בכל פעם שארדואן מתמודד עם משבר כלכלי קשה למשל, החרפת הטון מול ישראל משמשת עבורו כמסיח דעת מושלם וכלי יעיל לגיוס בסיס התמיכה השמרני שלו.

רוצים להרחיב את מעגל ההשפעה: החזית הסורית

החזית השנייה מתרחשת ממש מעבר לגבול הצפוני שלנו - בסוריה. בעקבות עיצובה מחדש של סוריה, טורקיה הפכה לשחקן דומיננטי שמנסה להפוך אותה למדינת חסות שלו. כאן בדיוק נוצר החיכוך הצבאי הדרמטי עם ישראל. טורקיה הציבה לאחרונה בשדות תעופה סוריים מערכות מכ"ם מתקדמות, שמאפשרות למודיעין הטורקי לצפות עמוק לתוך המרחב האווירי של ישראל ולעקוב אחרי פעילות חיל האוויר.

בנוסף, הטורקים חוששים מכל מהלך ישראלי שיחזק את האוטונומיה הכורדית בצפון סוריה, אותה הם תופסים כאיום קיומי. בזמן שישראל רוצה לשמר סוריה מבוזרת וחלשה כדי לשמור על חופש פעולה, טורקיה שואפת לשלטון מרכזי חזק בדמשק שיהיה כפוף אליה, ויגביל את צה"ל.

כאן חשוב לדבר גם על הדיווח לפיו ארדואן מנע את נפילת המשטר באיראן ובלם כוחות כורדיים שעליהם הוטלה המשימה.

חרם טורקי על ישראל: החזית הכלכלית

אבל המערכה הגדולה ביותר כרגע היא בכלל כלכלית-גיאופוליטית, ומכונה "מלחמת מסדרונות הסחר". ישראל, יחד עם ארה"ב, הובילה את פרויקט IMEC, מסדרון סחר שאפתני שאמור לחבר את הודו והמפרץ הפרסי לאירופה, כשנמל חיפה הוא חוליית המפתח המרכזית.

הפרויקט הזה עוקף את טורקיה לחלוטין. בתגובה, ארדואן יצא למלחמת חורמה במיזם: הוא מקדם ציר אלטרנטיבי יחד עם עיראק וסוריה, ומנסה לשכנע את סעודיה להסיט את הנתיבים אליו. המטרה הטורקית היא לבודד את ישראל כלכלית, למנוע ממנה להפוך לצומת אנרגיה ומידע עולמי, ולפגוע בתמריץ הכלכלי של מדינות המפרץ להתקרב לירושלים.

התוצאה של כל אלה היא חרם כלכלי טורקי חסר תקדים, כתבי אישום נגד בכירים ישראלים באיסטנבול, ומאבק דיפלומטי עיקש בוושינגטון סביב עסקאות נשק. העידן שבו טורקיה וישראל ידעו לנהל "יחסים פרגמטיים" למרות חילוקי דעות - נגמר. כל עוד ארדואן ואנשיו בשלטון, טורקיה כבר לא תהיה שותפה מערבית שאפשר לשתף איתה פעולה, אלא אויבת שנכנסת לנעליים של איראן בניסיון להשמיד את ישראל.