נהגים רבים מכירים את התרחיש המתסכל: חוזרים לרכב, לא מוצאים דבר על השמשה, אך שבועיים לאחר מכן נוחת בתיבת הדואר דוח חנייה המבוסס על תיעוד מצלמה. אלא שפסיקה דרמטית של בית המשפט המחוזי טורפת את הקלפים וקובעת כי האכיפה הזו אינה חוקית.

העיריות עושות שימוש במצלמות LPR הסורקות לוחיות רישוי כדי להפיק דוחות בחניות כחול-לבן על ידי הצלבת נתונים עם אפליקציות החנייה, אך בית המשפט פסק כי הפרקטיקה הזו פוגעת בפרטיות בצורה מוגזמת, שכן המצלמות הללו מבצעות מעקב גורף אחרי כלל הנהגים, גם אחרי מי שחנה כחוק.

למרות הקביעה השיפוטית הברורה, העיריות ממשיכות לצפצף על החוק ועל הציבור ולא מוותרות בקלות על בור השומן של הקנסות. עיריית תל אביב לבדה הכניסה בשנת 2025 סכום עתק של כמעט 290 מיליון שקל מקנסות, וראש העיר רון חולדאי, שזועם לא אחת על הממשלה בסוגיות של כיבוד פסיקות בית משפט, ממשיך במדיניות זו בעירו שלו.

האזרח הקטן נותר חסר אונים מול המערכת, נדרש להגיש ערעורים לתובעים המוצפים בפניות, וברוב המקרים בשיטת "מצליח" של העיריות הוא פשוט משלם את הקנס כדי להימנע מהבירוקרטיה, אלא אם יפנה לעורך דין.

חשוב להדגיש כי הפסיקה והביקורת נוגעות לאכיפת חנייה בכחול-לבן בלבד. במקרים של עבירות תנועה אחרות כמו חסימת נתיב או נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית, הדוח יהיה מוצדק וחוקי גם אם הופק באמצעות מצלמה.

אולם בכל הנוגע לחנייה המוסדרת, נראה כי לעיריות אין כוונה להפסיק את השימוש במצלמות המעקב ואת גביית הכספים, למרות הפגיעה בפרטיות ולמרות עמדת בית המשפט בנושא.