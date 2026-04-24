בעולם שבו תוחלת החיים עולה אך איכות החיים דועכת, המונח "Healthspan", מדד לכמה מהשנים שלנו אנחנו חיים בבריאות טובה, הפך למילת המפתח החדשה. ד"ר רונדה פטריק, אחת הדמויות המוכרות ביותר בעולם המדע והבריאות, מנסה להציג את הדרך להישאר בשיא גם כשאנחנו מתבגרים.

פטריק מפרקת את המיתוסים על בריאות וחושפת את האויבים השקטים שנמצאים אצלנו במטבח, בארנק - ובבטן.

נתחיל מהאויב שבפנים: השומן שחונק את האיברים

האם אתם מכירים את המושג TOFI - "רזה מבחוץ, שמן מבפנים"? ד"ר פטריק מדגישה כי השומן הוויסרלי, אותו שומן בטני עמוק שעוטף את הכבד, הכליות והמעיים - הוא פצצת זמן מתקתקת. בניגוד לשומן התת-עורי, השומן הזה פעיל מטבולית ומפריש חומרים דלקתיים לזרם הדם.

המספרים מדאיגים: נוכחות מוגברת שלו מעלה ב-44% את הסיכון לסרטן גרורתי ומכפילה את הסיכון לתמותה מוקדמת. מעבר לכך, הוא הגורם המרכזי ל"ערפול מוחי" - המאופיין בירידה בריכוז, קשיי זיכרון, בלבול ועייפות נפשית ותנגודת לאינסולין, שמעלה את הסיכון לסוכרת. החדשות הטובות? השומן הזה הוא הראשון להישרף בזמן צום לסירוגין או גירעון קלורי.

נעבור לרעלים בארנק ובמטבח - ולמה כדאי להפסיק לגעת בקבלות מהסופר?

אחת האזהרות המפתיעות ביותר של ד"ר פטריק נוגעת דווקא לקבלות שאנו מקבלים בסופר. אלו מצופות ב-BPA (ביספינול A), חומר כימי שנמצא בפלסטיק קשיח. הוא משבש פעילות הורמונלית ונספג דרך העור תוך שניות. מחקרים בבני נוער הראו קשר ישיר בין רמות BPA גבוהות לצניחה של 50% ברמות הטסטוסטרון.

אבל זה לא עוצר שם. פטריק קוראת למהפכה במטבח. ההמלצות שלה כוללות היפרדות מהפלסטיק השחור שמיוצר לעתים קרובות מפסולת אלקטרונית ממוחזרת ומכיל מעכבי בעירה רעילים שזולגים לתוך המזון שלנו. בנוסף, היא ממליצה להימנע משימוש בטפלון שמכיל PFAS - "כימיקלים נצחיים" שנשארים בגוף במשך שנים.

אז ההמלצה היא להשתמש בזכוכית, נירוסטה או עץ - במיוחד כשמדובר במזון חם או חומצי כמו למשל רוטב עגבניות.

לא הכל אבוד: המשולש הקדוש - כושר, שינה ותזונה

הקשר בין שינה למשקל הדוק משחשבנו. חוסר שינה כרוני עלול להוביל לעלייה של 11% בשומן הוויסרלי תוך שבועיים בלבד, גם אם המשקל הכללי שלכם לא השתנה. לשינה טובה יותר פטריק ממליצה להפסיק לאכול לפחות 3 שעות לפני שאתם נרדמים כדי לאפשר לגוף לעסוק ב"אוטופגיה" - מנגנון ניקוי רעלים המפרק מרכיבים פגומים או מיותרים בתא לצורך התחדשות והפקת אנרגיה.

בגזרת הכושר, פטריק קוראת לנו להעלות הילוך. דקה אחת של אימון עצים (Vigorous) כמו ספרינטים או אינטרוולים, שווה מבחינה בריאותית לארבע עד שמונה דקות של הליכה. מכיוון שמסת השריר והעצם מתחילה לצנוח כבר בגיל 25, אימוני כוח הם לא רשות, הם הכרח הישרדותי.

ד"ר פטריק לא מאמינה בקיצורי דרך, אך היא מסמנת גם חמישה תוספים שהם מיינסטרים מגובה מדעית, שאינם מהווים כמובן תחליף לתזונה מגוונת ומאוזנת:

הראשון: אומגה 3 - קריטי לבריאות המוח ומניעת דלקות. טיפ זהב: את שמן הדגים תשמרו במקפיא כדי למנוע חמצון. השני: ויטמין D3 - המנוע של מערכת החיסון והאטת השעון הביולוגי. אליהם מתווסף גם מגנזיום - המינרל שאחראי על תיקון ה-DNA ושיפור באיכות השינה. הרביעי הוא מולטי-ויטמין שהוא תעודת הביטוח התזונתית שקשורה לשיפור קוגנטיבי בגיל השלישי ואחרון חביב - קריאטין. על פי פטריק, עשרה גרם ביום יכולים לשפר את הערנות והתפקוד המוחי - במיוחד במצבים של מחסור בשינה.

בשורה התחתונה: המפתח לאריכות ימים לפי ד"ר פטריק אינו טמון בתרופת פלא, אלא בניהול מודע של הסביבה שלנו, אימוץ של פעילות גופנית עצימה ושמירה קנאית על שעות המנוחה. הבריאות שלנו היא לא רק היעדר מחלות, היא היכולת לחיות בשיא הכוח, בכל גיל.

חלק מהדברים מבוססים על ריאיון שהעניקה ד"ר רונדה פטריק לסטיבן בארטלט בפודקאסט The Diary Of A CEO.