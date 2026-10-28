فلافيو بولسونارو يصل إلى الولايات المتحدة بعد فراره من البرازيل | بالفيديو

السيناتور البرازيلي فلافيو بولسونارو وعائلته هبطوا اليوم (الأربعاء) في ميامي، بعد أن غادروا البرازيل بعد أمر من المحكمة العليا في البلاد بتسليم جوازات سفرهم. ووفقاً لوكالة رويترز، من المتوقع أن تمنح الإدارة الأمريكية لبولسونارو وأفراد عائلته تأشيرات دخول. وصل إلى ميامي مع زوجته وابنتيه، بعد رحلة مرّت عبر الأرجنتين والإكوادور.

بولسونارو، الذي خسر يوم الأحد في انتخابات الرئاسة أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، غادر البرازيل سراً بعد أن رفض الامتثال لأمر المحكمة العليا. الأمر يتعلق بتحقيق في غسيل أموال ينكر فيه ارتكاب أي مخالفة.

تُظهر وثائق وكالة AP بولسونارو وأفراد عائلته ينزلون من طائرة Gulfstream G400 في مطار Opa-locka Executive القريب من ميامي.

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بحسب سلطات الهجرة الأرجنتينية، دخلت العائلة شمال البلاد مساء الثلاثاء، ومن هناك استقلوا طائرة خاصة إلى مدينة غواياكيل في الإكوادور. ومن هناك، توجه أفراد العائلة إلى ميامي.

مغادرة بولسونارو قد تعمق التوتر بين البرازيل والولايات المتحدة. لولا اتهم واشنطن بالتعاون مع عائلة بولسونارو في محاولة لمساعدتها على العودة إلى الحكم. ووفقًا لتقرير سابق لوكالة رويترز، فإن وزارة الخارجية الأمريكية أدارت حملة تهدف إلى مساعدة عائلة بولسونارو على العودة إلى مواقع القوة.

قال الرئيس دونالد ترامب اليوم للصحفيين إنه سيدعم وصول بولسونارو إلى الولايات المتحدة، לאחר أن أعلنت وزارة الخارجية أنها ستمنح أفراد عائلته تأشيرات دخول. وادعى ترامب في السابق أن والد فلافيو، رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو، كان ضحية لملاحقة قانونية في البرازيل.

جايير بولسونارو نفسه سافر إلى الولايات المتحدة بعد أن رفض الاعتراف بهزيمته أمام لولا في انتخابات 2022، في فترة رئاسة جو بايدن. لاحقًا عاد إلى البرازيل وحكم عليه بالسجن 27 عامًا بتهمة التآمر على انقلاب، بعد أن هاجم أنصاره مؤسسات الحكم في برازيليا.

يُعتبر فلابيو بولسونارو قبل الانتخابات مرشحًا ذا فرص عالية للفوز، لكنه خسر بشكل مفاجئ. مع انتهاء ولايته في مجلس الشيوخ في شهر فبراير، من المتوقع أن يفقد حصانته من الملاحقة القضائية.

فقط يوم الاثنين، بعد صدور الأمر بتسليم جوازات سفره، قال بولسونارو إنه لا ينوي مغادرة البلاد: "لم أفكر أبداً في مغادرة البلاد. سأسلّم جوازات سفري وسأدافع عن نفسي أمام هذه المهزلة، التي هي محاولة واضحة لتخويفي".