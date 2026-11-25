قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة حصرية مع صحيفة «نيويورك بوست» نُشرت صباح اليوم الأربعاء، إن المجهود الحربي الأمريكي ضد إيران «مموّل» حتى نهاية شهر يناير.

أقرّ ترامب بأن خياراته العسكرية قد تضيق عندما يتولى الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس في يناير، وحذّر من أن وقف الحرب سيحوّل النصر إلى هزيمة: «لقد دُمّر أسطولهم، ودُمّر سلاحهم الجوي، ودُمّرت منظومات دفاعهم الجوي، وقُضي على قادتهم. يمكننا إنهاء هذه الحرب متى شئنا».

أما بشأن إسقاط النظام، فأشار ترامب إلى أن ذلك «ممكن على الأرجح»، لكنه أوضح: «أنا ببساطة لا أريد أن يمتلكوا سلاحًا نوويًا. لم أكن يومًا مع إسقاط النظام أو ضده، ولم يكن ذلك يومًا معيارًا بالنسبة إليّ».

بالإضافة إلى ذلك، علّق ترامب على إعلان إيران هذا الأسبوع أنها ستطالب الولايات المتحدة بتعويضات إثر غارة جوية أصابت مدرسة، وردّ بحزم: «أريد تعويضات عن الأشخاص الذين قتلوهم، فقد قتلوا 75 ألف متظاهر خلال الأشهر السبعة الماضية، وهم يقتلون الأمريكيين منذ سنوات. إذا أرادوا لعب لعبة التعويضات، فنحن من يفوز».

وأضاف ترامب أن المواجهة مع طهران بدأت منذ عام 1979، مؤكداً أنه الرئيس الوحيد الذي كان مستعداً للتحرك عسكرياً ضدها، وأنه يعتزم مواصلة فرض حظر على الموانئ الإيرانية لفرض اتفاق نووي.

سُئل الرئيس أيضًا عن ملفات دولية أخرى، ونفى تقارير تفيد بأن زعيم كوريا الشمالية يتجاهل اتصالاته، قائلًا إن تبادل «رسائل الحب» الذي جرى خلال ولايته الأولى «قد يُستأنف فورًا»، وإنه «سيأتي وقت نلتقي فيه».

في الوقت نفسه، تهكّم ترامب عندما سُئل عن تصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل لاتفاق سلام بين موسكو وكييف بحلول يناير. وقال ترامب: «من قال ذلك؟»، موضحًا أنه لا يعمل وفق جدول زمني: «التانغو يحتاج إلى اثنين. أحيانًا يبدو بوتين مستعدًا وزيلينسكي غير مستعد، وأحيانًا يريد زيلينسكي إنهاء الأمر وبوتين غير مستعد».