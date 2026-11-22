خلف كواليس السياسة الخارجية الأمريكية، تكمن محاولة فاشلة، ومحرجة أحيانًا، من الرئيس دونالد ترامب لإحياء العلاقة الدبلوماسية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» صباح اليوم (الأحد)، نقلًا عن مصادر مطلعة على التفاصيل، أن ترامب حاول منذ العام الماضي الوصول إلى كيم هاتفيًا وعبر قنوات الاتصال المعتادة، لكنه اصطدم بجدار منيع؛ إذ لم يرد عليه أحد في بيونغ يانغ. ولاحقًا، كتب الرئيس رسالة شخصية إلى الزعيم الكوري الشمالي، الذي وصفه خلال ولايته الأولى بأنه «أكثر من صديق»، لكن البيت الأبيض واجه مشكلة بسيطة: كيف يسلّمها إليه.

كان الحل الذي دُبّر في البيت الأبيض مبتكرًا بشكل خاص: أُرسل فريق كامل للترصّد خارج مكاتب البعثة الدائمة لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في مانهاتن. وعندما مرّ دبلوماسي كوري شمالي بالمكان، أسرع أفراد الفريق نحوه ودسّوا الرسالة بين يديه. لكن الإهانة جاءت بعد ذلك بوقت قصير: خلال اجتماع في الأمم المتحدة، ألقى الدبلوماسي الرسالة، وهي لا تزال مغلقة ولم تُفتح مطلقًا، أمام عيني ممثل أمريكي.

طريق مسدود في زيارة إلى آسيا

لم تتوقف المحاولات عند هذا الحد. فقبيل سفره إلى الصين الأسبوع الماضي، ضغط ترامب، الذي أضعفته سياسيًا الهزيمة القاسية للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي ويسعى إلى تحقيق إنجاز دبلوماسي تاريخي يُسجَّل ضمن إرثه، على مستشاريه لترتيب لقاء مع كيم. وخلال الزيارة، بحث الجانبان، في مسعى باللحظة الأخيرة، إمكانية عقد لقاء وجهًا لوجه، لكن الاتصالات وصلت إلى طريق مسدود بعدما وضع كيم شروطًا لم تستطع الولايات المتحدة قبولها.

يعكس رفض كيم مدى تغيّر ميزان القوى منذ لقائه الأخير مع ترامب في عام 2019. ووفقًا للتقديرات، نمت ترسانة الحاكم البالغ من العمر 42 عامًا منذ ذلك الحين من 20 إلى 30 رأسًا نوويًا إلى نحو 60 رأسًا، وهو يمتلك صواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب وقادرة على الوصول إلى الأراضي الأمريكية. وفي الوقت نفسه، شكّل توطيد العلاقات مع موسكو وعمليات سرقة العملات المشفرة على نطاق هائل التي نفّذها النظام جدار حماية متينًا لبيونغ يانغ في مواجهة الضغوط الأمريكية.

يسعى كيم الآن إلى هدف واحد: اعتراف الولايات المتحدة بكوريا الشمالية قوةً نووية. وفي محاولة لعقد قمة رغم ذلك، ناقش مسؤولون أمريكيون كبار سلسلة من المقترحات الجريئة لتغيير قواعد اللعبة، منها إعلان الإنهاء الرسمي للحرب الكورية، التي انتهت باتفاق هدنة قبل أكثر من سبعة عقود، والدفع نحو افتتاح مكاتب اتصال كخطوة أولى نحو علاقات أكثر رسمية، بل وصياغة بيان غامض لا يعترف رسميًا بكوريا الشمالية قوةً نووية، لكنه لا يطالب أيضًا بتفكيك برنامجها النووي. وفي المقابل، ستطلب واشنطن فرض قيود على التجارب النووية وإطلاق الصواريخ.

وفقًا للخبراء، فإن مجرد الاستعداد لإجراء محادثات مع كيم دون المطالبة بالتخلي عن السلاح النووي، وبالتأكيد أي اعتراف بوضع بيونغ يانغ النووي، سيشكّل انحرافًا حادًا عن سياسة الولايات المتحدة المتبعة منذ سنوات طويلة، وسيثير قلقًا بالغًا لدى حلفائها في كوريا الجنوبية واليابان وأوروبا.