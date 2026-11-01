أثار وزير الصحة الأمريكي، روبرت ف. كينيدي الابن، ضجة الأسبوع الماضي عندما قال إن العرب لا يساهمون في العلوم والأدب والبحث: «هناك 500 مليون عربي في العالم، ومع ذلك فهم لا ينتجون علمًا». وجاءت تصريحات كينيدي خلال تجمع انتخابي لمجلس الشيوخ في ولاية ميشيغان، حيث يخوض المرشح الديمقراطي عبدول السيد، وهو أمريكي من أصل مصري، السباق. وبعد تصريحاته، كتب كينيدي منشورًا من 3700 كلمة على منصة إكس، دافع فيه عن أقواله.

كتب كينيدي في منشور أن تصريحاته خلال التجمع الانتخابي في ميشيغان لم تكن موجهة ضد العرب أو دين الإسلام، بل ضد الإسلاموية، التي وصفها بأنها أيديولوجية عنيفة تعارض الحداثة والحرية. وقال إن «انتقاد الإسلاموية ليس رهابًا من الإسلام أو عنصرية». كما اتهم حركة «الإخوان المسلمين» بنشر دعاية عالمية ضد إسرائيل وبالحصول على تمويل من إيران ودول الخليج.

يُخصَّص جزء رئيسي آخر من المنشور لإسرائيل والشعب اليهودي. فقد أشاد كينيدي بإسهامات اليهود في العلوم والطب والتكنولوجيا والثقافة الغربية، وقدّم إسرائيل مثالًا لدولة نجحت في تحويل موارد محدودة إلى قوة اقتصادية وتكنولوجية. ويصفها بأنها "معقل صامد وبطولي للحرية والقيم الغربية"، ويقارن إنجازاتها بالوضع في قطاع غزة تحت حكم حماس، التي يتهمها بتفضيل الإرهاب على تنمية المجتمع الفلسطيني.

ويختتم المنشور بهجوم شخصي وسياسي على عبد الرحمن السيد. وشكك كينيدي في صلاته بجماعة الإخوان المسلمين، وطالبه بالتبرؤ منها صراحةً. وقال: "لا ينبغي للأمريكيين أن يخشوا أن يكون مرشح لمجلس الشيوخ الأمريكي مواليًا لأيديولوجية تكره بلادنا".

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في أعقاب تصريحاته يوم الاثنين الماضي خلال تجمع في ميشيغان، تعرّض كينيدي لانتقادات واسعة من وسائل الإعلام والعاملين في القطاع الصحي وحتى من عائلته. وقال السيد، وهو طبيب ومدير سابق للصحة العامة في ديترويت، إن كينيدي «أقل وزير صحة كفاءة عرفناه على الإطلاق». وذكّر البروفيسور بيتر هوتيز، أحد أبرز الباحثين في الولايات المتحدة في مجال اللقاحات والطب الاستوائي، كينيدي بزميله الراحل، العالم المصري الأمريكي أحمد زويل، الذي حصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999.

كتبت شقيقة كينيدي، كيري كينيدي الناشطة في مجال حقوق الإنسان، أنها تخجل من شقيقها، وقالت إن الأصل العرقي للشخص أو دينه لا يحددان قدراته العلمية والفكرية، وإن تصريحات شقيقها كانت كاذبة وقاسية ومهينة.