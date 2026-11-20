أثار السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر موجة جدل واسعة عقب مقابلة أجراها مساء الخميس على قناة Newsmax، قال خلالها إن "الجنود الأمريكيين سيعودون إلى ديارهم وإلى عائلاتهم في الولايات المتحدة عندما تُهزم إيران".

وجاءت تصريحات ليتر رداً على سؤال المذيعة حول كيفية إعادة الجنود الأمريكيين إلى منازلهم في ظل قدرة إيران على تزويد وكلائها بالسلاح وتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية وحلفائها. وأكد السفير أن "إيران ستُهزم" ومن ثم سيعود الجنود الأمريكيون، مشيراً في سياق المقابلة إلى أن صاحب القرار هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً: "وسنكون هناك"، ومضيفاً: "نحن نخوض حروبنا، ونحارب معاً عندما تقرر الولايات المتحدة محاربة نظام شرير يسعى لمهاجمة إسرائيل وأمريكا على حد سواء".

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وأشعلت هذه العبارات تفاعلاً حاداً في ظل مناخ سياسي حساس تُوجّه فيه اتهامات لإسرائيل بجرّ واشنطن إلى حرب، وتنتقد فيه أوساط جمهورية تأثير ذلك على نتائج انتخابات التجديد النصفي. وسارع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى التعليق بسخرية عبر منصة "إكس" (X)، قائلاً: "لم نكن نعلم أن سفير إسرائيل في واشنطن هو القائد الأعلى للجيش الأمريكي".

وتداولت حسابات مناهضة لإسرائيل مقاطع مجتزأة من المقابلة على نطاق واسع، بينما حذّر ليتر خلال حديثه من خطورة برامج التسلح الإيرانية واحتمال استخدام طائرات مسيّرة محمّلة بأسلحة غير تقليدية أو كيميائية أو بيولوجية ضد تجمعات مدنية أو أسواق مزدحمة، معتبراً أن ذلك يمثل "تهديداً وجودياً على المدى الطويل بالنسبة للولايات المتحدة، ووجودياً منذ الغد بالنسبة لنا".

وفي ختام المقابلة، أعرب السفير الإسرائيلي عن قناعته بأن النظام الإيراني يواجه لحظة تحوّل تاريخية نحو السقوط، مقارناً ذلك بانهيار الاتحاد السوفييتي في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان وسقوط نظام تشاوشيسكو في رومانيا.