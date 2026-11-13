دعت مجموعة السبع إسرائيل إلى الانسحاب تدريجياً من قطاع غزة وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية، في موقف يعكس استمرار الضغوط الدولية بشأن ترتيبات ما بعد الحرب. وفي المقابل، شددت المجموعة على ضرورة نزع سلاح حماس، ولوّحت بمواصلة تشديد العقوبات والضغوط على إيران في حال تعثر المسار الدبلوماسي بشأن برنامجها النووي، مع تأكيد دعم الجهود الأميركية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

وجاءت المواقف في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية المجموعة في باريس يومي 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر، بمشاركة الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا واليابان والاتحاد الأوروبي، متناولاً ملفات الشرق الأوسط وأوكرانيا والسودان.

غزة: انسحاب إسرائيلي ومساعدات بلا عوائق

أكد الوزراء ضرورة الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشأن غزة، بما يشمل تعزيز جهود الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، والعمل على توفير شروط الاستقرار طويل الأمد. وشددوا على انسحاب إسرائيلي تدريجي وفق الترتيبات المحددة في القرار، وضمان تدفق المساعدات بصورة آمنة ومتواصلة، وفتح معابر إضافية وإعادة تأهيل البنية التحتية الإنسانية.

وفي موازاة ذلك، جددت المجموعة رفضها لأي دور لحماس في مستقبل القطاع، مطالبة الحركة بالتخلي عن أسلحتها، وداعية الأطراف إلى مواصلة تنفيذ الخطة الشاملة بما يتيح بلورة أفق سياسي للتعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

أما في الضفة الغربية، فدعا الوزراء إلى وقف الهجمات والإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر ورفع احتمالات التصعيد، في إشارة إلى استمرار المخاوف الدولية من تدهور الأوضاع الميدانية.

إيران: الدبلوماسية تحت ضغط العقوبات

في الملف الإيراني، أكدت مجموعة السبع دعمها جهود الوساطة الإقليمية والمساعي الرامية إلى التوصل إلى اتفاق دائم بشأن البرنامج النووي الإيراني، مع التشديد على منع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وحذّر البيان من أن غياب التسوية سيؤدي إلى استمرار الضغوط الاقتصادية والسياسية، مطالباً إيران بوقف دعم الجماعات المسلحة في المنطقة واستئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والالتزام بتعهداتها الدولية، بما فيها العقوبات التي أعيد تفعيلها بموجب آلية «سناب باك» في أيلول/سبتمبر 2025.

كما أدان الوزراء الهجمات الإيرانية على دول المنطقة، واتهموا طهران بعرقلة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، مطالبين بوقف استهداف السفن المدنية ورفض أي رسوم أو قيود غير قانونية على الملاحة.

وأشاد البيان بالعمليات الأميركية لإزالة الألغام ومرافقة السفن، وبالمبادرة الدفاعية الفرنسية البريطانية الرامية إلى دعم استئناف حركة الملاحة وتأمين الممرات البحرية.

الحوثيون والبحر الأحمر: دعوات لوقف التصعيد

وفي اليمن، أدانت المجموعة هجمات الحوثيين داخل البلاد وضد السعودية، بما فيها العمليات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية، وطالبت الجماعة بوقف هجماتها والتهديدات العسكرية والامتناع عن التصعيد.

كما دعت إيران والأطراف الأخرى إلى وقف تسليح الحوثيين ودعمهم، مجددة تضامنها مع الحكومة اليمنية والسعودية، ومشددة على ضرورة استئناف مسار سياسي شامل.

وتضمن البيان مطالب بفتح ممر إنساني عاجل في تعز، وضمان وصول المساعدات دون قيود، والإفراج الفوري عن العاملين الإنسانيين المحتجزين، بينهم 70 موظفاً أممياً. وأكد الوزراء أهمية مواصلة الجهود لحماية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

لبنان: نزع سلاح حزب الله وإعادة انتشار القوات

وفي لبنان، ربطت مجموعة السبع استقرار الحدود بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 والالتزام بوقف إطلاق النار، مؤكدة أن حصر السلاح بيد الدولة، وفي مقدمه نزع سلاح حزب الله، يمثل شرطاً أساسياً لاستعادة سلطة المؤسسات اللبنانية.

ودعا الوزراء بيروت وإسرائيل إلى إحراز تقدم في ترتيبات المناطق التجريبية، بما يسمح بنزع سلاح حزب الله بصورة كاملة وقابلة للتحقق، بالتزامن مع إعادة انتشار الجيش اللبناني وانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما شددوا على ضرورة وضع ترتيبات أمنية طويلة الأمد، في ظل اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» نهاية العام، وجددوا دعمهم الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تسعى السلطات اللبنانية إلى تنفيذها.

سوريا: انتقال سياسي ومخاوف في الجنوب

وفي الشأن السوري، أكدت المجموعة دعمها انتقال سياسي سلمي وشامل يحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويضمن حقوق جميع السوريين، مع التشديد على تنفيذ الترتيبات المتعلقة بالاندماج السلمي لشمال شرقي سورية ومواصلة مكافحة الإرهاب.

وأعرب الوزراء عن قلقهم من التطورات في الجنوب السوري، داعين إلى حماية المدنيين واحترام وحدة الأراضي السورية، ومؤكدين دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

أوكرانيا: وقف إطلاق النار وتشديد العقوبات على موسكو

وجددت مجموعة السبع دعمها سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وأدانت الهجمات الروسية على المناطق السكنية والبنية التحتية المدنية والسفن في البحر الأسود.

وأكد الوزراء دعم الجهود الأميركية للتوصل إلى تسوية من خلال مفاوضات مباشرة وجادة، داعين إلى وقف شامل ومتبادل لإطلاق النار، يبدأ بوقف الهجمات على منشآت الطاقة والملاحة في البحر الأسود.

كما تعهدوا بمواصلة تعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية وتنسيق الدعم المالي لكييف خلال عام 2027 وما بعده، بالتوازي مع بحث توسيع العقوبات على الاقتصاد الروسي، ولا سيما السفن وشركات التأمين وتجار النفط والوسطاء المرتبطين بـ«أسطول الظل» الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على القيود الدولية.

وأدان البيان الدعم العسكري الإيراني والكوري الشمالي لروسيا، وما وصفه بمساهمة الصين في توفير أسلحة وتدريب عسكري ومكونات مزدوجة الاستخدام.

السودان: تحذيرات من المجاعة ودعوة لوقف الدعم العسكري

وفي السودان، حذرت المجموعة من تفاقم الأزمة الإنسانية واتساع مخاطر المجاعة في مناطق من دارفور وكردفان، في ظل استمرار القتال والقيود المفروضة على وصول المساعدات، واستهداف المرافق الصحية ومخيمات النازحين.

وطالبت الأطراف الخارجية بوقف الدعم العسكري والمالي واللوجستي للقوى المتحاربة، داعية الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى الانخراط في مفاوضات تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وفتح المجال أمام حوار سياسي شامل تقوده قوى مدنية سودانية.

ويعكس البيان توجهاً لدى مجموعة السبع لربط الملفات الإقليمية بمسارات متوازية من الضغوط السياسية والأمنية، من غزة ولبنان إلى إيران والبحر الأحمر، مع إبقاء الدبلوماسية خياراً أساسياً لتجنب اتساع المواجهات.