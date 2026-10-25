ملايين الناخبين، آلاف صناديق الاقتراع: قبيل يوم الانتخابات، نشرت لجنة الانتخابات المركزية اليوم (الأحد) الأرقام التي تقف وراء الاستعدادات الواسعة.

الانتخابات بالأرقام

7,331,981 مواطنًا يحق لهم التصويت في انتخابات الكنيست السادسة والعشرين.

12,018 مركز اقتراع و18,000 صندوق اقتراع.

6,209 مراكز اقتراع مهيأة لذوي الإعاقة، من بينها 3,621 مركزًا مهيأً بصورة خاصة، ضمن العدد الإجمالي لمراكز الاقتراع.

660 خط نقل عام بين المدن سيكون مجانيًا يوم الانتخابات، بما يشمل جميع خطوط السكك الحديدية الإسرائيلية.

من الورقة حتى الظرف

اللجنة المركزية للانتخابات تطبع 450 مليون ورقة اقتراع – 11.5 مليون ورقة لكل قائمة. 250 طنًا من الورق تُستخدم لأوراق الاقتراع. في نهاية العملية الانتخابية، تقوم اللجنة المركزية للانتخابات بتحويل أكثر من 400 طن من الورق والكرتون لإعادة التدوير.

الأشخاص الذين يقفون وراء يوم الانتخابات

يتوسع طاقم اللجنة من 40 موظفًا بين الحملات الانتخابية، إلى 1,200 موظف خلال فترة الانتخابات، وحتى حوالي 100 ألف موظف في يوم الانتخابات. يشمل نظام التدريب حوالي 50 ألف متدرب في نحو 2,140 صفًا. هناك نحو 15 ألف كاميرا مخصصة لمراقبي نزاهة الانتخابات.

ميزانية الانتخابات للكنيست الـ26 تبلغ 690 مليون شيكل، لصالح استعدادات اللجنة وإدارة منظومة الانتخابات.

"كل هذه الأمور هي جزء من الاستعدادات لإجراء عملية انتخابية سليمة، متاحة وخاضعة للرقابة، تُمكن الجمهور من ممارسة حقه في التصويت - نحافظ على صوتك!"، جاء في بيان اللجنة.