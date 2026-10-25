رئيس حزب عوتسما يهوديت، الوزير للأمن القومي إيتمار بن غفير، ادعى اليوم أن في الليكود وفي محيط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرروا العمل على إقامة حكومة وحدة مع غادي أيزنكوت بدون عوتسما يهوديت. في مقابلة على قناتنا العبرية قال بن غفير إنه تلقى، بحسب قوله، معلومات تفيد بأن "ديوان رئيس الحكومة تعهد لدول في الاتحاد الأوروبي... بأن بن غفير وعوتسما يهوديت لن يكونا في الحكومة القادمة".

بعد أن عرضوا عليه مقطعًا يقول فيه نتنياهو إن بن غفير سيكون وزيرًا كبيرًا في الحكومة المقبلة، أجاب: "كيف يتماشى ذلك مع ما قاله يحيئيل لايتر، سفير إسرائيل في الولايات المتحدة، على قناة CNN؟ أن بن غفير لن يكون وستكون هناك حكومة وحدة".

بن غفير أضاف: "أنت تعلمين بالضبط مثلي أنهم اتخذوا قرارًا في قلوبهم بالذهاب إلى حكومة وحدة"، وادعى أن حكومة كهذه لن تطبق السياسات التي يطالب بها في القضايا القضائية، الأمنية والفلسطينية.

في نهاية المقابلة، سُئل بن غفير بشكل مباشر إذا كان نتنياهو سيذهب بالفعل إلى حكومة مع أيزنكوت. فأجاب: "أنا أخشى ذلك".

بحسب قوله، "في الليكود قرروا أنهم يريدون حكومة مع أيزنكوت، إلا إذا كنتُ أنا الأكبر. إذا كنتُ أنا القوي، فستكون هناك حكومة مع بن غفير".

بعد ذلك أضاف بخصوص المنصب الذي يطمح إليه: "إن شاء الله، إن شاء الله وزير الأمن".

عندما سُئل لماذا اختار أن يقول "إن شاء الله" وليس "بعون الله"، أجاب: "هناك إله واحد، بنفس اللغة، ليست هذه اللغة مع لغة أخرى. هناك قدوس بارك هو واحد".

"اتصل بي نتنياهو وقال شكراً"

بن غفير روى أيضًا أنه بعد أحد الأحداث الأمنية الكبرى، نتنياهو اتصل به وشكره على الضغوط التي مارسها في الكابينت. وعندما سُئل عن ماذا بالضبط، أجاب: "شكرني لأنني دفعت وضغطت في موضوع نصرالله".

وأكد أنه لم يكن صاحب المبادرة للاغتيال، لكنه قال إنه خلال النقاشات "كنت أدفع بذلك طوال الوقت". وأضاف لاحقًا أن بتسلئيل سموتريتش، حسب قوله، عارض اغتيال نصر الله: "ليس سرًا أن سموتريتش، على سبيل المثال، عارض اغتيال نصر الله".

جاؤوني من الليكود وقالوا: تعال نعمل له انقلاب.

وادعى بن غفير أيضًا أنه في الفترة التي كان فيها في المعارضة توجت إليه جهات من الليكود في محاولة للتحرك ضد نتنياهو. وقال: "جاءوا إليّ من الليكود وقالوا لي: 'تعال نقوم بانقلاب ضده'، وقلت لهم: 'لن يكون'".

عندما سُئل من كانوا هؤلاء الجهات، رفض ذكر الأسماء.

"يجب حل السلطة الفلسطينية"

في مستهل المقابلة أشار بن غفير إلى العملية التي حدثت في نهاية الأسبوع وادعى أنه يجب تفكيك السلطة الفلسطينية. وقال: "أنا منذ أربع سنوات أقول ذلك في جلسات الكابينيت: تفكيكهم. لا جدوى منهم، لا فائدة. يجب تفكيكهم، وتحطيمهم، وإعادة السيطرة على جميع المناطق إلينا".

بن غفير ادعى أيضاً أنه كان الوحيد في الكابينت الذي صوت ضد إدخال شاحنات المساعدات وضد حل السلطة الفلسطينية.

بالإشارة إلى عوفر فينتر، شرح بن غفير لماذا لم يوقع معه على اتفاق فائض الأصوات. قال: "فينتر يمكنه أن يأخذ الأصوات إلى الجانب اليساري. يمكنه الجلوس مع بينيت، يمكنه الجلوس مع ليبرمان، يمكنه الجلوس مع أيزنكوت. أنا لست مستعداً لأن تذهب أصواتي... إلى الجانب الآخر".

في المقابل، عن انضمام تالي جوتليب لقائمة عوتسما يهوديت، قال إنها "ذكية جدًا، وفية جدًا، وحريصة جدًا"، وادعى أنها تجلب للحزب ناخبي الليكود.