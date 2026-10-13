شهد مطار بن غوريون في إسرائيل، صباح الثلاثاء، استنفارًا أمنيًا عقب تلقي بلاغ مجهول عن وجود جسم مشبوه يُشتبه في احتوائه على مادة متفجرة على متن طائرة تابعة لشركة «دلتا» الأميركية، كانت قد وصلت من نيويورك.

وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية إنه فور تلقي البلاغ، جرى نقل الطائرة إلى موقف بعيد، فيما نزل جميع الركاب منها بسلام.

وأضافت أن عمليات التفتيش التي أُجريت على متن الطائرة لم تكشف عن أي مؤشرات غير اعتيادية، كما لم يتبين وجود حادث أمني، ما أدى إلى اتخاذ قرار بالعودة إلى سير العمل المعتاد في المطار.

ويأتي الحادث بعد نحو أسبوعين من واقعة طائرة "فلاي دبي"، التي حُوّلت إلى السعودية أثناء رحلتها إلى إسرائيل، وسط شبهات أفادت بأن أحد الطيارين حاول إسقاط الطائرة باتجاه مطار بن غوريون.

وفي تلك الواقعة، ساهم تدخل عدد من الركاب الإسرائيليين، إلى جانب تحرك الطيار الآخر رغم تعرضه للاعتداء والإصابة، في منع وقوع كارثة. وأثارت الواقعة آنذاك تساؤلات بشأن أمن الطيران والمخاطر المحتملة على الرحلات المتجهة إلى إسرائيل.