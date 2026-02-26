قضية أمنية جديدة وخطيرة جدا: مسؤول كبير في الشاباك يشارك بتهريب بضائع لغزة

قضية أمنية جديدة وخطيرة بشكل خاص: شارك مسؤول كبير في الشاباك في تهريب بضائع إلى غزة مقابل مبالغ مالية ضخمة، وذلك بحسب ما كشفه محلل الشؤون القضائية في القناة العبرية أفيشاي غرينتساج صباح اليوم (الخميس) . وبحسب الكشف ضبط بحوزته على 6.5 مليون شيكل.

كما هو معلوم، في الآونة الأخيرة كُشفت عدة قضايا تهريب خطيرة إلى غزة. آخرها، التي لا تتعلق بالقضية الحالية، والتي كُشفت في i24NEWS الأسبوع الماضي. ووفقًا لها، يُشتبه بأن عناصر إجرامية رفيعة المستوى قامت بتقديم رشوة جهات أجنبية في المقر الأمريكي في كريات غات، الذي يتعامل مع شؤون إعادة إعمار غزة، من أجل تهريب بضائع ممنوعة إلى القطاع.

الاشتباه الذي يتم التحقق فيه في جهاز الأمن يشير إلى تعاون بين مجرمين إسرائيليين وعناصر أجنبية في القاعدة الأمريكية، والهدف هو تهريب بضائع مقابل أموال طائلة تدخل جيوب المهربين.

في الآونة الأخيرة، قُدمت أيضًا لوائح اتهام في قضية التهريب السابقة إلى غزة، حيث اتُهم 12 شخصًا بتهريب بضائع بقيمة 3.9 مليون شيكل. في القضية السابقة، تم تهريب صناديق سجائر، أجهزة آيفون، بطاريات، كابلات اتصالات وقطع غيار سيارات إلى القطاع.

المتهمون في القضية السابقة، بعضهم من قوات الاحتياط، تصرفوا بشكل منهجي وماكر مستغلين نقاط ضعف في منطقة المعابر والنشاط العسكري في المنطقة. من بينهم متورط أيضًا شقيق رئيس الشاباك، بتسلئيل زيني.