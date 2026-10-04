وفقًا لتحقيق جديد نُشر اليوم (الأحد) في صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، يتبين أن الطيار العماني، أطفأ المحركين، أراد قتل القبطان بواسطة فأس، والتحطم بالطائرة في أحد ناطحات السحاب في تل أبيب.

في الواقع، الهمامي، الذي تم طرده من شركتي الطيران "عمان إير" و"طيران المغرب" (اير المغرب) بسبب آرائه المتطرفة، خطط لقتل الكابتن بالفأس الموجود في قمرة القيادة، دون أن يتمكن الكابتن من الإبلاغ عن مشاكل في الطائرة، والاستمرار في مساره دون أن تعرف أبراج المراقبة عن الجريمة، والتحطم في قلب تل أبيب. كل ذلك، بالطبع، دون إعطاء طائرات سلاح الجو الإسرائيلي الوقت الكافي للإقلاع واعتراض الطائرة.

وفقًا للتحقيق، في الساعة 8:09 صباحًا تدخل المضيفة لتقديم الوجبات التي طلبها الطيّاران. بعد ذلك تخرج. يُغلق الباب المدرع بصوت قوي، وهذه ستكون المرة الأخيرة التي يُفتح فيها الباب حتى اللحظة التي سيسقط فيها الطائرة. بعد تناول الطعام، كان على الطيّارين تغيير ترددات الراديو فقط عندما دخلوا المجال الجوي الأردني والإسرائيلي.

في حوالي الساعة 9:15 صباحًا، عندما كانت الطائرة على ارتفاع 34 ألف قدم وعلى مسارها المحدد، أعلن الحمامي أنه يريد الصلاة. لم يكن ذلك مفاجئًا للقائد، فنهض مساعده، وحرك مقعده، وبعد أربع أو خمس دقائق، أخرج فأس الطوارئ.

قائد الطائرة أُصيب في الجزء الخلفي من رأسه، وفي البداية كان مذهولًا وظن أن قطعة من جسم الطائرة قد انكسرت. بعد ذلك لاحظ أن الضربات مستمرة من قبل الهمامي. حاول أن يقاوم، لكنه فقد الكثير من الدم. راودت الكابتن فكرة واحدة فقط في رأسه: كيف يمكنه السماح لأولئك في الخارج بالدخول.

باب مقصورة القيادة هو من بين أكثر الأشياء المؤمّنة التي بُنيت على وجه الأرض في جميع الطائرات التجارية بعد 11 سبتمبر. هدفه: منع المسلحين من السيطرة على الطائرة. عندما يكون النظام فعالاً، يمكن للباب أن يتحمل ضغطاً هائلاً، محاولات اقتحام وإطلاق نار. لا يمكن فتحه من الخارج دون الرمز الصحيح الذي يُدخله طاقم القيادة، وحتى في هذه الحالة، يمكن للطيار الموجود بالداخل تجاوز الآلية يدوياً.

تذكر القبطان أن الطريقة الوحيدة لفتحها كانت الوصول إلى المقبض: "كان علي فقط أن أديره لفتحها، وقد انفتحت من تلقاء نفسها. بما يكفي ليتمكن شخص من الخارج من الوصول إليها". وهنا يأتي أحد العوامل العديدة التي ساعدت في إنقاذ الجميع.

حوالي الساعة 9:20، تطلب نينا مانس، البالغة من العمر خمس سنوات، من والدتها تالي أن تذهب إلى الحمام. هما تجلسان في قسم رجال الأعمال. في هذه اللحظة، المرأة - التي تنتظر أن تخرج ابنتها من المرحاض - تسمع أصوات جدال. تبدأ بالشك. تعتقد أنها تسمع أحدهم يطرق من الداخل، لكن تلك أصوات صراع. تالي تسرع إذًا إلى الطيار غير المناوب الذي كان يجلس في قسم رجال الأعمال. دون أن تتحدث لغته، تمسك بيده وتقوده إلى الباب المدرع. الطيار يدير المقبض الخارجي وسرعان ما يلاحظ الرعب: الضابط الأول يهاجم القبطان الهندي. "إنه يقتل الطيار!"، تصرخ تالي.

وفقًا لإعادات تمثيل أولية داخلية لسلطات الإمارات، فهم الهمامي أن خطته الأصلية قد فشلت، ولذلك قرر تحطيم الطائرة، في وسط الصحراء بالضبط. أوقف الطيار الآلي، سيطر على الطائرة ودفع عصا التحكم إلى الأمام قدر المستطاع. انحنت مقدمتها بقوة نحو الأسفل. العشرات من الركاب ارتطموا باتجاه ذيل طائرة البوينغ. في غضون أكثر من 30 ثانية بقليل، فقدت الطائرة 16,000 قدم من ارتفاعها، أي حوالي 4,900 متر.

خلال الهبوط السريع، وصلت الطائرة إلى سرعات تفوق 970 كم/س، مما دفعها إلى ما وراء حدودها. جزء كبير من دفة الذيل انفصل. قبل أن يُبعد ويُوقَف، حاول الحامي تدمير الأجهزة في قمرة القيادة. لم يكن يصدق أن أحداً يمكنه التحكم في طائرة البوينغ. somehow، تم تثبيت الطائرة من قبل راكب، يانيف حايون، الذي ادعى أنه جذب عصا التحكم نحوه ليمنع الطائرة من فقدان ارتفاعها، وذلك بفضل مشاهدته لسلسلة التلفزيون "تحقيقات جوية". في هذه المرحلة، تدخل الطياران الاحتياطيان وأعادا الطائرة إلى وضع طيران طبيعي.

أحد الطيارين الذي ليس في الخدمة يُدخل الرمز "7700" من قمرة القيادة: حالة طوارئ عامة في نظام التعرّف للطائرات التجارية، دون تفصيل لطبيعة المشكلة. ولكن وسط الارتباك، المقصود هو الرمز "7500"، الذي يُبلّغ عن محاولة خطف. ولحسن حظهم، تلتقط مراكز المراقبة الإشارة وتدرك أن هناك شيئًا غير صحيح.

في الساعة 9:35 صباحًا تم تحييد الضابط الأول، حيث تم تقييده وتثبيته على الأرض. واصلت طائرة البوينغ 737 ماكس الطيران فوق السعودية، بينما تعرض ذيلها لأضرار، وأصيب القبطان بجروح خطيرة، ويمسك مقود الطائرة طياران آخران خارج الخدمة.

في الساعة 9:38 صباحًا تم تغيير رمز الطوارئ إلى "7500": دخول غير مصرح به إلى قمرة القيادة. لكن الطائرة اقتربت من المجال الجوي الأردني: في هذه المرحلة، طلب مراقبو الحركة الجوية في السعودية من الطائرة أن تعود إلى المجال الجوي السعودي لمعالجة الوضع. بعد سبع دقائق، أمر مركز مراقبة الحركة الجوية الطائرة بمواصلة التوجه إلى مدينة تبوك للهبوط الاضطراري.

في الساعة 10:57 صباحًا تهبط طائرة البوينغ 737 ماكس على المدرج. الكابوس انتهى. الأبواب تُفتح. الركاب يصلّون ويبكون. القبطان يُنقل إلى المستشفى مصابًا بجروح خطيرة.