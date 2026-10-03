تبحث السلطات الإسرائيلية احتمال أن يكون مساعد الطيار العُماني على متن رحلة "فلاي دبي" قد حاول تنفيذ هجوم على غرار هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته شبكة "سي بي إس" الأميركية عن مسؤول أمني إسرائيلي.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التحقيقات في الحادثة التي شهدتها الرحلة المتجهة إلى إسرائيل، بعدما أُفيد بأن مساعد الطيار هاجم قائد الطائرة وحاول السيطرة على أدوات القيادة، قبل أن يتدخل عدد من الركاب ويساهموا في إحباط المحاولة.

وزارة المواصلات الإسرائيلية: لا توجد ضمانات أمنية كاملة

وفي سياق متصل، أقرت وزارة المواصلات الإسرائيلية بوجود قيود على آليات الفحص الأمني لأفراد أطقم الطائرات الأجنبية، موضحة أن أسماء طاقم رحلة "فلاي دبي" لم تُنقل إليها مسبقاً.

وقال مسؤولون في القسم الأمني بالوزارة، خلال إحاطة للصحفيين، إن السلطات الإسرائيلية تعتمد على إفادات شركات الطيران الأجنبية بشأن الفحوص الأمنية التي يخضع لها أفراد الطواقم، مشيرين إلى أن الوزارة ليست جهازاً استخباراتياً يفحص الخلفيات الأمنية للأجانب، ولا تمتلك فرقاً في الخارج للتحقق من كل شخص.

وأضاف المسؤولون أن إسرائيل لا تستطيع إجراء فحص استخباراتي مستقل لكل فرد من أفراد أطقم الطائرات الأجنبية قبل وصوله إلى البلاد.

هل هبط طيارون من دول معادية في إسرائيل؟

وخلال الإحاطة، طُرح سؤال بشأن ما إذا كان طيارون من دول تعتبرها إسرائيل معادية قد هبطوا في البلاد في السابق، لكن سلطة المطارات الإسرائيلية لم تقدم إجابة قاطعة.

وقال مسؤولون إن التقديرات تشير إلى أن مثل هذه الحالات لم تقع، لكنهم أقروا بعدم وجود يقين كامل بشأن ذلك.

وفي إشارة إلى حدود الإجراءات الأمنية، قال مسؤولون في الوزارة إنه لا يمكن ضمان أمن الطيران بنسبة 100%، محذرين من أن وقف حركة الطيران بالكامل قد يحقق مستوى أعلى من السلامة، لكنه ليس حلاً عملياً.

تداعيات أمنية بعد حادثة "فلاي دبي"

أثارت الحادثة تساؤلات بشأن إجراءات التدقيق الأمني على أطقم الطائرات الأجنبية، ولا سيما الرحلات التي تصل إلى إسرائيل من دول لا تربطها بها علاقات دبلوماسية.

وتتركز التحقيقات على ملابسات الهجوم المشتبه به داخل قمرة القيادة، ودوافع مساعد الطيار، وما إذا كان قد تصرف بمفرده أو في إطار مخطط أوسع.

وحتى الآن، يبقى احتمال التخطيط لهجوم على غرار 11 سبتمبر فرضية تخضع للتحقيق، وليس استنتاجاً نهائياً أعلنته السلطات.