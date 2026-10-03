أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالإسرائيلي يانيف حيون، الذي ساهم في إحباط محاولة إسقاط طائرة "فلاي دبي" كانت متجهة إلى إسرائيل، ووصفه بالبطل، معرباً عن إعجابه بشجاعته ودوره خلال الحادثة التي كادت أن تنتهي بكارثة جوية.

وقال ترامب، في تصريحات ليل الجمعة – السبت، إنه يريد توجيه الشكر والتحية إلى حيون، الذي يعمل سبّاكاً في إسرائيل ويُعرف بأنه من المعجبين بالرئيس الأميركي، مضيفاً: "أنا معجب به، معجب كبير".

وأضاف ترامب أن حيون "أنقذ الرحلة" وأدى عملاً استثنائياً، مشيراً، بنبرة مازحة، إلى أنه تعلّم كيفية التعامل مع الطائرة من خلال مشاهدة برنامج تلفزيوني يتناول التحقيق في حوادث الطيران.

وتابع الرئيس الأميركي، في تصريحات بدا أنها أدلي بها داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض: «إنه رجل من النوع الذي أحبه. يمكن أن يكون السباك الخاص بي، ويمكنه أن يكون ما يريد. لقد قام بعمل مذهل، إنه بطل»، كما وجّه التحية إليه وإلى عائلته.

ترامب: نتنياهو روى لي تفاصيل الحادثة

وكان ترامب قد تحدث في وقت سابق عن محاولة إسقاط الطائرة، قائلاً إنه استمع إلى تفاصيل الحادثة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصف القصة بأنها "مذهلة".

وأوضح أن حيون، الذي لم يسبق له قيادة طائرة، تحرك عندما لاحظ ما يحدث داخل قمرة القيادة، وساهم في إبعاد مساعد الطيار المشتبه به عن أدوات التحكم، قبل أن يساعد في استعادة السيطرة على الطائرة ومنع تحطمها.

وقال ترامب إنه لا يعرف ما إذا كانت جميع تفاصيل الرواية دقيقة، لكنه أشار إلى أن هذه هي المعلومات التي نقلها إليه نتنياهو.

نتنياهو يستقبل حيون: "أنت بطل كبير"

وعقب عودته إلى إسرائيل، التقى حيون نتنياهو، الذي عانقه وأشاد بدوره، قائلاً له: «أراك وأرى بطلاً كبيراً. أنت مذهل».

وخلال اللقاء، روى حيون تفاصيل اللحظات الحرجة داخل الطائرة، موضحاً أن قائدها كان مصاباً وقريباً من الباب، ما صعّب فتحه، وأنه شاهد المشتبه به بين مقعدي القيادة وهو يتعامل مع أجهزة الطائرة، بعدما لم يكن أي من الطيارين جالساً في مقعده.

وقال حيون إنه تمكن من إخضاع المشتبه به باستخدام الخنق وسحبه إلى خارج قمرة القيادة، مضيفاً أن الأخير حاول إتلاف أجهزة التحكم، وأن كل ما حدث استغرق ثواني حاسمة.

وأضاف أنه طلب المساعدة من ركاب إسرائيليين آخرين، ثم بدأ بمحاولة التعامل مع أدوات التحكم بالطائرة، إلى أن استعاد الطيار السيطرة عليها. وعندما سأله نتنياهو كيف عرف كيفية التعامل مع الطائرة، أجاب بأنه يشاهد برنامج "تحقيقات جوية" الذي يتناول حوادث الطيران.