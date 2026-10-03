"فخورون بك".. وزير الدفاع الإماراتي يوجه رسالة لقائد فلاي دبي بعد الحادث

زار وزير الدفاع الإماراتي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في المستشفى، قائد طائرة "فلاي دبي" سميث ماتشيتشار، الذي أصيب بجروح خطيرة بعد تعرضه للطعن على يد مساعد الطيار المشتبه به خلال الرحلة.

وأعرب الوزير الإماراتي عن تقديره لشجاعة قائد الطائرة ومسؤوليته خلال الحادث، مشيراً إلى أن ما قام به يجسد أعلى مستويات الشجاعة والحرص على حياة الآخرين.

وقال حمدان بن محمد إن قائد الطائرة "يجسد أعلى مستويات الشجاعة والمسؤولية والحرص على حياة الإنسان"، مضيفاً: "نحن فخورون بأنه جزء من قصة الإمارات، أمة السلام والحياة".

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وكانت رحلة "فلاي دبي" المتجهة من دبي إلى إسرائيل قد تعرضت لحادث خطير داخل قمرة القيادة، بعدما هاجم مساعد الطيار قائد الطائرة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، قبل أن يتدخل عدد من الركاب ويساهموا في السيطرة على المشتبه به.

وتحوّل الحادث إلى عملية إنقاذ جماعية شارك فيها أفراد من الطاقم وعدد من الركاب، في وقت واصلت فيه السلطات الإماراتية التحقيق في ملابسات الواقعة ودوافع المشتبه به.

وتأتي زيارة وزير الدفاع الإماراتي لقائد الطائرة في إطار الإشادة الرسمية بمن ساهموا في منع تفاقم الحادث وإنقاذ حياة ركاب الطائرة.