احتضنت مدينة مونشنغلادباخ الألمانية، السبت 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أعمال «مؤتمر الشعوب الأصلية – مؤتمر فينيقيا الدولي»، برعاية المكتب الاستشاري لتجمع فينيقيا، وبالتعاون مع اللجنة المنبثقة عن مؤتمر الأقليات الأول الذي عُقد في تل أبيب.

وشارك في المؤتمر خبراء وناشطون وممثلون عن مجتمعات من ألمانيا وكردستان وإسرائيل وسوريا، إلى جانب شخصيات من الموحدين الدروز والعلويين والآشوريين والإيزيديين والمسيحيين.

وأكدت الناشطة ريفونا علي، التي شاركت في تنظيم المؤتمر وحضرت مؤتمر تل أبيب الأول، أن التواصل والتنسيق مع الجانب الإسرائيلي «مهمان جدًا ويجب أن يستمرا»، معتبرة أن بناء شبكة تعاون إقليمية ودولية من شأنه تعزيز قدرة الشعوب الأصيلة على إيصال صوتها والدفاع عن حقوقها.

من جانبه، قال عضو الكنيست الإسرائيلي السابق الدكتور أكرم حسون إن إسرائيل ستقف إلى جانب الأقليات في الشرق الأوسط، مؤكدًا أنها «دولة تعرف قيمة الإنسان»، وأن حماية المكونات الدينية والقومية تمثّل ركيزة أساسية في مواجهة الإرهاب والتطرف.

بدوره، دعا الدكتور حسن مرهج إلى الانتقال من مرحلة الخطابات إلى العمل المنظم والجاد، ورص صفوف أبناء المكوّن العلوي لإزاحة سلطة أحمد الشرع، والعمل على بناء كيان خاص بالعلويين في سوريا يضمن أمنهم ووجودهم وحقهم في تقرير مستقبلهم.

وتركزت المناقشات على حماية الشعوب الأصيلة في منطقة الليفانت (بلاد المشرق) ، وصون هويتها وجذورها التاريخية، ودعم حقها في تقرير المصير، إلى جانب تشكيل أطر مشتركة لمواجهة التنظيمات المتطرفة وملاحقة المسؤولين عن المجازر والانتهاكات.

واختُتم المؤتمر بالتأكيد على استمرار التنسيق بين المشاركين، وتوسيع التواصل مع المؤسسات الدولية، وبناء شراكة تجمع المكونات المتضررة على أساس الحماية المتبادلة والسلام والازدهار، في وقت تشهد فيه الأقليات السورية نشاطًا دوليًا متزايدًا للضغط على حكومة الشرع وضمان تمثيلها في مستقبل سوريا. وكان مؤتمر تل أبيب السابق قد أثار جدلًا واسعًا بسبب مطالبات بعض المشاركين بإقامة كيانات مستقلة للأقليات داخل البلاد.