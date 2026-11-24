تتجه الأنظار إلى مؤتمر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر منتصف الشهر المقبل (ديسمبر)، وسط تصاعد المطالب الأوروبية بربط أي اتفاق أو انفتاح تجاه دمشق بضمانات حقيقية وملموسة لحماية الأقليات في سوريا، بالتزامن مع الجدل المتصاعد حول خطط إعادة اللاجئين السوريين وملف المقاتلين الأجانب.

تحرك برلماني هولندي لحماية الأقليات

في هذا السياق، أوضح الصحفي من الجولان عطا فرحات، في مداخلة من الجولان، أن نائبين في البرلمان الهولندي عن "الحزب السياسي الإصلاحي" و"حزب الاتحاد المسيحي" تقدما بمطلب رسمي يشدد على ضرورة حماية الأقليات في سوريا، ولا سيما المكون المسيحي. وأشار فرحات إلى وجود عمليات تهجير ممنهجة طالت قرى مسيحية بأكملها منذ سقوط النظام السابق، رافقها استيلاء على الممتلكات واعتداءات متكررة، كان آخرها سرقة كنيسة في حمص والاعتداء على رجل الدين (الخوري/المطران) المتواجد بداخلها.

وأكد فرحات أن هذا التحرك البرلماني يسبق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بهدف الانتقال من مرحلة "الوعود" التي أطلقتها حكومة دمشق خلال الأشهر الماضية دون تنفيذ على الأرض، إلى فرض ضغوط حقيقية وآليات ضمان واضحة توقف الانتهاكات المتزايدة يومياً بحق الأقليات.

تناقض أوروبي في ملف اللاجئين والواقع الاقتصادي

وحول ملف اللاجئين السوريين في أوروبا، لفت الصحفي عطا فرحات إلى وجود تناقض واضح في الموقف الأوروبي؛ ففي الوقت الذي تحاول فيه دول مثل هولندا والسويد تشجيع السوريين على العودة — حيث عرضت هولندا مبلغ 10 آلاف يورو لكل لاجئ مقابل عودته الطوعية إلى سوريا وتوقيعه على عدم العودة إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً ("تذكرة ذهاب بلا إياب") — تفتقر سوريا فعلياً لأدنى مقومات الحياة والبنية التحتية والاقتصاد.

وفسّر فرحات هذا التناقض بتغير النظرة الأوروبية تجاه دمشق بعد الأحداث الدامية والمجازر التي شهدها الساحل السوري والسويداء وتفجيرات الكنائس. وبحسب قراءته، ترى الحكومات الأوروبية اليوم أن اللاجئين الذين فروا سابقاً من بطش النظام القديم لم يعودوا في دائرة الخطر المباشر، مما يدفعها لمطالبتهم بالعودة ووقف المساعدات المالية عنهم، بينما تتركز المخاوف والاهتمام الأوروبي حالياً على الأقليات التي باتت تواجه خطر القتل والمجازر.

ملف المقاتلين الإيغور والضغوط الصينية

وعلى صعيد الوضع الأمني، تطرقت المداخلة إلى تقارير بريطانية تشير إلى وجود آلاف المقاتلين الإيغور المنتمين لتنظيم "داعش" في سوريا. وبيّن فرحات أن التقديرات الواردة في التقرير تشير إلى نحو 20 ألف مقاتل من الإيغور، موضحاً أن هذه المجموعة تُعد بمثابة الحلقة المقربة والحماية الخاصة لـ "الشرع".

وأضاف أن "الشرع" سعى في البداية إلى منح الجنسية السورية للمقاتلين الإيغور تحديداً، متجاهلاً الضغوط المستمرة التي تمارسها الصين، والتي تطالب بتسليمهم إليها وعدم منحهم أي دور في وزارة الدفاع السورية أو في مستقبل البلاد. واختتم فرحات بالإشارة إلى أن الحماية التي يحظى بها مقاتلو الإيغور حالياً تأتي بغطاء شخصي ومباشر من "الشرع" دون سواه