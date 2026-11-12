أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» (الأربعاء)، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين ومن الشرق الأوسط، بأن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس يدرس إجراء محادثات مباشرة وجهاً لوجه مع محسن رضائي، الأمين المتشدد لأعلى هيئة أمنية في إيران، في مسعى لإنهاء الحرب.

وفقًا للتقرير، منح الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا فانس تفويضًا لقيادة المفاوضات مع طهران، انطلاقًا من اعتباره الحرب عبئًا ثقيلًا أضرّ بالحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي. وتمثل هذه خطوة سياسية محفوفة بالمخاطر بالنسبة لنائب الرئيس، الذي بعث في أواخر أكتوبر برسالة مباشرة إلى رضائي طلب فيها عقد لقاء، فيما تجري الاتصالات بين الطرفين في هذه المرحلة بصورة أولية عبر وسطاء ودول حليفة.

تواجه جهود الوساطة عقبات كبيرة، إذ تحاول جهات في طهران استغلال نتائج الانتخابات الأمريكية لتبنّي موقف متشدد، وتطالب برفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول المجمّدة وتخفيف العقوبات النفطية كشرط مسبق للمحادثات.

رفض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المطالب مساء أمس، موضحًا: «المطالب الإيرانية غير واقعية على الإطلاق. نتوقع أن يتغير ذلك، وإذا حدث ذلك، فسنكون مستعدين للدبلوماسية». في المقابل، صعّد رضائي نفسه من لهجته، ووصف التقارير بأنها «محادثات خيالية»، مؤكدًا أن إيران «لن تُخرج من البلاد حتى جسيمًا واحدًا من المواد النووية المخصبة».

يدور داخل الإدارة في واشنطن نقاش داخلي محتدم حول الاستراتيجية المفضلة، فيما اقترح وسطاء إقليميون إطارًا أوليًا لبناء الثقة، تُبعد الولايات المتحدة بموجبه حاملات الطائرات وتخفف الحصار، مقابل موافقة إيرانية على عبور 25 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز.

صحيح أن الرئيس ترامب عاد وحذّر من هجمات محتملة، لكن في المقابل يتعزز داخل الإدارة التوجه الذي يقوده كبير موظفي البيت الأبيض القادم ستيفن ميلر والوزير روبيو، المؤيدان لاستمرار الضغط الاقتصادي.