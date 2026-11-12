مسؤول أمريكي لـi24NEWS: "الإيرانيون بالغوا في مطالبهم"

قال مصدر أمريكي لقناة i24NEWS إن "الإيرانيين بالغوا في مطالبهم" خلال المفاوضات مع الأمريكيين، وفق ما أفاد به عميحاي شتاين مساء اليوم الخميس في النشرة الرئيسية. وبحسب المصدر، يدور الخلاف بين إيران والولايات المتحدة حول ترتيب مراحل الاتفاق ومسألة من سيبادر إلى اتخاذ الخطوة الأولى، كما أقرّ رئيس الحكومة الإسرائيلي.

الخلاف بين الطرفين لا يقتصر على الخطوات نفسها، بل يشمل أيضًا ترتيب تنفيذها في إطار الصفقة. وبحسب المصدر، يضيف الإيرانيون مطالب جديدة بشأن هذه المسألة. أما ترامب فلديه متسع من الوقت: فمن المتوقع أن يشارك الأسبوع المقبل في قمة في الصين، وحتى ذلك الحين ستصل حاملة طائرات إضافية ومجموعة قتالية برمائية إلى الشرق الأوسط.

مسؤول أمني رفيع: الرئيس لا يتخلى فعليًا عن مسار المفاوضات

في غضون ذلك، أفاد مسؤول أمني رفيع المستوى لـi24NEWS بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا ينوي فعليًا التخلي عن مسار المفاوضات في الوقت الراهن، وفقًا لما أورده غاي عزريئيل مساء اليوم، وذلك بالتزامن مع مخاوف في إسرائيل من استئناف الضربات الأمريكية، إلى جانب مخاوف من هجوم إيراني استباقي على إسرائيل.

في وقت سابق اليوم، أدلى الرئيس الأمريكي ترامب بتصريح أشار فيه إلى أنه يتجه نحو مواصلة الحرب مع إيران. وفي منشور على شبكة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» المملوكة له، كتب ترامب: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران. لقد ولّت تلك الأيام منذ زمن بعيد. أموالهم في أيدينا، مئات المليارات من الدولارات، ومضيق هرمز أيضًا في أيدينا!».

قال مسؤول أمريكي لـi24NEWS بشأن منشور ترامب إنه لن يتسرع في استنتاج الكثير منه فيما يتعلق بإيران: «الأمر يتعلق بالسياسة الداخلية للإدارة بعد انتخابات التجديد النصفي، بهدف التركيز على إرضاء الناخبين الجمهوريين».

حتى في إسرائيل، لا يتسرعون في استنتاج أن هذا هو القول الفصل بشأن إمكانية إجراء اتصالات للتوصل إلى صفقة. ويقول مسؤول أمني إسرائيلي عن الرئيس ترامب واستمرار المفاوضات: «يبدو أن الرئيس لا يزال يعتقد أنه يمكن تحقيق إنجازات في المفاوضات. سيستمر الإيرانيون في جرّنا بحيلهم حتى نهاية ولايته. ولكي ينطلي الكذب، يجب أن يكون أحد الطرفين كاذبًا والآخر ساذجًا. والإيرانيون ليسوا الطرف الساذج».