أيدي كوهين: الحل لإيران هو دخول الدبابات إلى أراضيها

في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتداعيات المواجهات العسكرية المستمرة، تصاعد الجدل السياسي والإعلامي بشأن طبيعة التعامل مع الملف الإيراني وسبل مواجهة طموحاتها الإقليمية وبرنامجها النووي. وفي هذا السياق، شهد برنامج حواري على شاشة "i24NEWS الإخبارية" نقاشاً ساخناً بين محللين سياسيين، تسليطاً للضوء على الخلافات الإستراتيجية والسياسية بين إسرائيل والإدارة الأمريكية، وانعكاسات ذلك على المشهد الداخلي والانتخابات.

أبعاد الخلاف والتباين في الرؤى

استهل النقاش بالتساؤل عن دوافع المطالبات الإسرائيلية المتكررة بالعودة إلى العمل العسكري ضد إيران، وما إذا كان ذلك مرتبطاً بحسابات سياسية داخلية لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

وفي هذا الإطار، أوضح د. إيدي كوهين، الباحث والمحلل السياسي المقيم في تل أبيب، موقف التيار الداعم للحسم العسكري الشامل، مؤكداً أن الهدف الأساسي يتمثل في "القضاء على النظام الإيراني وإسقاطه" باعتباره الخيار الأنجع والأكثر ضمانة لأمن إسرائيل والمنطقة على المدى الطويل. وشدد كوهين على أن الضربات الجوية المستمرة تساهم في تقويض قدرات طهران، معتبراً أن الاعتماد على الحصار الاقتصادي وحده أثبت عدم جدواه في إسقاط الأنظمة المشابهة تاريخياً، وداعياً إلى ضرورة دعم انتفاضة الشعب الإيراني وتهيئة الظروف الميدانية لتغيير النظام.

على الجانب المقابل، قدم د. نعمان أبو عيسى، المحلل السياسي المختص في الشؤون الأمريكية من آيوا سيتي، قراءة مغايرة تستند إلى الحسابات الاستراتيجية الأمريكية والنتائج الانتخابية الأخيرة. وأشار أبو عيسى إلى أن الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب وتحت ضغط الشارع والكونغرس، تدرك غياب استراتيجية واضحة ومحددة المدى للخروج من هذه الحرب، لافتاً إلى أن خسارة الحزب الجمهوري لبعض المقاعد في الكونغرس تعكس استياء الناخب الأمريكي من استمرار الصراعات طويلة الأمد التي تؤثر سلباً على الاقتصاد وأسعار الطاقة. وأكد أبو عيسى أن واشنطن تميل حالياً نحو تشديد الحصار الاقتصادي بدلاً من الانخراط في حرب ديناميكية واسعة النطاق قد تؤدي إلى تداعيات كارثية على الاستقرار الإقليمي.

تداعيات الميدان والموقف العربي

طرح النقاش تساؤلات ملحة حول جدوى الخيارات العسكرية في تحقيق حسم نهائي على الجبهات المختلفة (غزة، لبنان، وإيران). وفي الوقت الذي دافع فيه د. إيدي كوهين عن الإنجازات الاستخباراتية والعسكرية التي حققها الجيش الإسرائيلي في تحطيم البنى التحتية للفصائل وتحجيم قدراتها، حذر د. نعمان أبو عيسى من خطورة الاستمرار في نهج القوة العسكرية المفرطة دون أفق سياسي واضح، مشيراً إلى أن دول المنطقة، وفي مقدمتها السعودية وقطر والإمارات، تبذل جهوداً مكثفة لمنع توسع رقعة الحرب وتجنب الانزلاق نحو مواجهة شاملة تدفع ثمنها شعوب المنطقة.