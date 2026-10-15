كشف : الرأي القانوني للمحامي الإسرائيلي الذي أجاز تقديم الاستشارات لقطر

قضية "قطر-غيت": كشف المحلل القانوني في القناة العبرية، أبيشاي جرينتسايغ عن الرأي القانوني للمحامي الإسرائيلي جلعاد شار، بناءً على طلب الناشط في اللوبي القطري جي بوتليك، الذي أضفى الشرعية ظاهريًا على التعاون مع مستشاري رئيس الحكومة الإسرائيلية. إلى جانب ذلك، تم الكشف عن العقد بين بوتليك وإيلي فيلدشتاين.

كما ذُكر، فوتليك توجّه كتابيًا وشفهيًا إلى شار وطلب رأيه القانوني فيما إذا كانت هناك مشكلة قانونية في الترويج لمشروع قطري في إسرائيل. وبحسب فوتليك، سيشمل المشروع "التعاقد مع شركات وأفراد محليين في المجالات التالية: أنشطة الصحافة/العلاقات العامة والإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي (الشبكات الاجتماعية)، مستشاري علاقات حكومية/شؤون حكومية ومستشارين استراتيجيين".

إلى جانب ذلك، تم الإبلاغ أن شركات ومقاولين إسرائيليين من الباطن سيتم تشغيلهم لتنفيذ جزء من هذه الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، ستشمل العملية نقل جهات إسرائيلية إلى قطر، ونشاطات في قطر. وأشار بوتليك إلى أن الحملة من المتوقع أن تشمل أيضًا تعاونًا ثقافيًا وأكاديميًا بين إسرائيل وقطر في المستقبل.

كما ذُكر، شار أرسل رأيه القانوني الموقّع في يونيو 2024 والذي كتب فيه: "طلبت الحصول على رأي قانوني بشأن السؤال هل هذا النشاط، في إسرائيل وقطر، ممنوع حسب قوانين دولة إسرائيل، وما هي الإمكانيات و/أو القيود في ظل القانون الإسرائيلي لتنفيذ النشاط المذكور. قطر ليست من بين دول العدو التي يُحظر التعامل التجاري معها وفقًا للقانون الإسرائيلي. مع التحية، المحامي جلعاد شر".

تجاهل المحامي تمامًا في رأيه حقيقة أن قطر موّلت حماس - ولم يُخفِ أيضًا تورطه القانوني في المشروع. بالإضافة إلى ذلك، تجاهل أيضًا منشورًا كان قد نشره بنفسه بعد انفجار قضية "قطر-غيت".

هذا يتعلق بتغريدة نشرها على حسابه في شبكة X في فبراير 2025: "قطر موّلت حماس، قطر موّلت مذبحة 7.10"، وأضاف أن قطر موّلت مكتب نتنياهو، وأن إينهورن بنى حملة لتحسين صورة قطر.

إلى جانب ذلك، تم الكشف أيضًا عن العقد بين فيلدشتاين وفوتليك. في العقد كُتب أن دور فيلدشتاين سيكون: "تقديم المرافقة والدعم المستمر في مجالات العلاقات العامة والإعلام للمشاريع. الدعم سيشمل التوجه المُركز نحو الصحفيين ووسائل إعلام أخرى، بما في ذلك التلفزيون، الصحافة المطبوعة والمؤثرين على الشبكات الاجتماعية. كل العمل سيركز بالكامل خارج الولايات المتحدة."

الدفع لفيلدشتاين، حسب العقد، هو فقط 5,000 دولار شهريًا. كيف وصل المبلغ في النهاية لنحو 40 ألف شيكل؟ هذا سؤال لا نزال في هذه المرحلة لا أملك له إجابة.

صرح المحاميان أوري كورب وسِيوان روسو، اللذان يُمثلان فوتليك، في ردّهما: "مضمون الرأي القانوني الذي قدمه المحامي جلعاد شار للسيد فوتليك يخضع للسرية بين المحامي والعميل، ويُحظر نشره، وليس في نيتنا التعليق على مضمونه. منذ السابع من أكتوبر 2023، عمل السيد فوتليك ليلاً ونهارًا - على نفقته الشخصية وبناءً على طلب عائلات إسرائيلية وأمريكية - لمساعدة في إعادة أحبائهم إلى منازلهم".

في هذا السياق، عقد السيد فوتليك اجتماعات منتظمة حول العالم مع العائلات ومع المقربين منهم، وكذلك مع هيئات ووحدات مختلفة، بهدف دعم الجهود لإطلاق سراح المخطوفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى مساعدة دولة إسرائيل. كذلك، من طلب الرأي القانوني ومضمونه يتضح بوضوح أن جميع أعمال السيد فوتليك قد نُفذت ضمن إطار القانونين الأمريكي والإسرائيلي على حد سواء.