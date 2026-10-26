"نتنياهو لا تحتار.. مصيرك مصير بشار":مظاهرات في حلب ضد التوغلات الإسرائيلية
المحتجون رددوا هتافات مناهضة لنتنياهو رفضًا للتوغلات الإسرائيلية في القنيطرة ودرعا، وسط مطالبات بحماية المدنيين ووقف التحركات العسكرية في جنوب سوريا.
شهدت مدينة حلب، ليل الأحد 25 أكتوبر/تشرين الأول، مظاهرات احتجاجية رفضًا للتحركات والتوغلات العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا، وسط هتافات طالبت بموقف إزاء ما وصفه المشاركون بالانتهاكات المتواصلة للأراضي السورية.
وردد المتظاهرون شعارات من بينها: "نتنياهو لا تحتار.. مصيرك مصير بشار"، في إشارة إلى رفضهم التحركات الإسرائيلية، إلى جانب هتافات دعت إلى المشاركة في الاحتجاجات والتعبير عن الاعتراض عليها.
وتأتي المظاهرات عقب مقتل مواطن سوري، وفي ظل استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في مناطق من جنوب سوريا، خصوصًا في محافظتي القنيطرة ودرعا. وتشمل هذه التحركات، وفقًا للتقارير الواردة، توغلات في قرى وبلدات، وعمليات مداهمة وتفتيش، واحتجاز مواطنين في بعض الحوادث، فضلًا عن إقامة حواجز والتحرك بالقرب من المناطق السكنية.
https://x.com/i/web/status/2114630025542558067
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وتثير هذه التطورات مخاوف لدى السكان بشأن سلامتهم وأمنهم، في ظل استمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار في المناطق القريبة من خطوط التوغل، وما قد يترتب عليها من قيود ومخاطر تمس الحياة اليومية للسكان
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