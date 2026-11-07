بدأت سوريا تقديم دعم عسكري للسعودية عبر التدريب والاستشارات، في ظل تصاعد المواجهة بين المملكة وجماعة الحوثي في اليمن، المدعومة من إيران، وفق تقرير نشرته وكالة "رويترز"، الجمعة.

وذكر التقرير أن عشرات العسكريين السوريين وصلوا إلى السعودية خلال الأسابيع الماضية لتدريب قوات سعودية ويمنية موجودة على أراضي المملكة، في خطوة أكدها مصدران عسكريان سوريان ومسؤول أمريكي، وسط تحفظات في دمشق بشأن احتمال أن يشكل هذا التعاون مقدمة لتدخل عسكري مباشر في الحرب اليمنية.

وبحسب المسؤول الأمريكي، يساعد المدربون السوريون في تعزيز القدرات القتالية للقوات المحلية، مستفيدين من الخبرة التي اكتسبوها خلال سنوات الحرب في سوريا. وأوضح المصدران السوريان أن المهمة تتركز حاليًا على تقديم المشورة والتدريب، مع عدم استبعاد توسيع نطاق مهام العسكريين في مرحلة لاحقة.

اتفاق عسكري بين الشرع وبن سلمان

يأتي هذا التطور بعد يومين من لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض، حيث وقّع الجانبان، الأربعاء، اتفاقًا للتعاون الأمني والعسكري يشمل تبادل الخبرات والتدريب وتقديم الاستشارات العسكرية.

وكان اللقاء الثاني بينهما خلال أقل من شهر، في مؤشر على التقارب المتسارع بين دمشق والرياض منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وأكد دبلوماسي سوري رفيع لـ"رويترز" أن الاتفاق يتضمن المساعدة في التدريب ونقل الخبرات، لكنه شدد على أن الحديث عن نشر قوات سورية ضمن عمليات عسكرية لا يزال سابقًا لأوانه. وأوضح أن أولويات دمشق تتركز على حفظ الأمن الداخلي وحماية الحدود وإعادة بناء الدولة.

من جهته، أكد مسؤول سعودي رفيع وجود تدريبات مشتركة، مشيرًا إلى أن المملكة، التي تساعد في إعادة بناء الجيش السوري، يمكنها الاستفادة من خبرة العسكريين السوريين في مواجهة الميليشيات.

تصعيد مع الحوثيين ومخاوف أمريكية

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المواجهة بين السعودية والحوثيين خلال الأشهر الأخيرة، مع تجدد القتال في اليمن على خلفية الحرب الإقليمية. وأطلق الحوثيون، المدعومون من إيران، صواريخ باتجاه مطارات ومنشآت نفطية سعودية، فيما شن سلاح الجو السعودي غارات على أهداف في اليمن دعمًا للقوات الحكومية المدعومة من الرياض.

ودفعت هذه التطورات المملكة إلى البحث عن دعم عسكري من حلفائها، لتعزيز قدراتها الدفاعية ودعم عملياتها العسكرية. وكانت تقارير قد أشارت في أكتوبر/تشرين الأول إلى أن سوريا تدرس المساهمة في حماية السعودية من هجمات الحوثيين، وربما إرسال قوات لمساندة الجيش اليمني في مواجهتهم.

لكن التوجه نحو توسيع التعاون العسكري يثير مخاوف في واشنطن من انخراط سوريا في المواجهة الإقليمية. ونقل تقرير "رويترز" عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة حذرت دمشق من التورط في خطوات قد تؤدي إلى إرسال قوات سورية للقتال في اليمن، خشية أن يؤدي ذلك إلى جرّ البلاد إلى حرب أوسع، بعدما تمكنت حتى الآن من تجنب الانخراط فيها.