أعلنت الولايات المتحدة أمس (الخميس) أنها ترسل حاملة طائرات ثالثة، يو إس إس روزفلت، بالإضافة إلى حوالي 10,000 جندي إلى الشرق الأوسط. قد تمنح تعزيزات القوات هذه قوة عسكرية غير مسبوقة في المنطقة، لم يُشهد مثلها منذ الحرب مع العراق في عام 2003.

السفينة، التي أُطلق عليها الاسم "العصا الكبيرة" (نسبة إلى المقولة الشهيرة للرئيس ثيودور روزفلت: "تحدث بلطف واحمل عصا كبيرة")، تشكل ذراعاً استراتيجية مركزية في استعراض القوة الأمريكية في العالم.

أمس أوضح الأمني الإسرائيلي إيتان دانغوت ما قد تكون دلالات الخطوة، قبيل انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة.

يوضح "الحملة يمكن أن تتوسع كما يقال، لكنني أقدّر أن الأمريكيين يقومون بالحفاظ على القوة والحضور تحسباً لتدخل محتمل" وأضاف. "يجب أن نأخذ بالاعتبار أن هذا الاستعداد أيضاً يمكن أن يكون خطوة وقائية لاحتمال هجوم إيراني. من المحتمل جداً أن هدف الولايات المتحدة هو التوصل إلى تسوية لكن مع تغيير واحد - التحدث عن إدخال الملف النووي في الاتفاق الحالي، وهذه المرة بنبرة أكثر إلحاحاً بكثير".

نُشير في هذه المرحلة إلى أن الأمريكيين لا يقولون ما إذا كانت حاملة الطائرات ستحل محل حاملة طائرات أخرى أم أننا سنشهد وضعاً يتواجد فيه ثلاث حاملات طائرات في المنطقة. تواجد ثلاث حاملات طائرات سيمنح الولايات المتحدة قوة عسكرية غير مسبوقة في المنطقة، لم يُشهد مثلها في المنطقة منذ الحرب مع العراق عام 2003.

التحرك العسكري يأتي في ظل تصريحات الرئيس دونالد ترامب، الذي أشار إلى أن التصعيد في الهجمات العسكرية ضد إيران هو "ممكن". ومؤخرًا هدد إيران: "إما أن توقع على اتفاق أو ستدمر".

منذ دخولها الخدمة في منتصف الثمانينيات، شاركت "روزفلت" في سلسلة طويلة من العمليات العسكرية الرئيسية. من بين أمور أخرى، شاركت بشكل فعال في حرب الخليج (1991)، وفي عمليات الناتو في يوغوسلافيا (1999)، وفي الحملات الممتدة للولايات المتحدة في العراق وأفغانستان. وصولها الحالي إلى منطقة الخليج الفارسي يمنح قيادة القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM) عمقًا عملياتيًا وقدرة هجومية ضخمة في حال تصاعد المواجهة مع إيران.