سموتريتش يهاجم السعودية: لن نعطي محمد بن سلمان شيئًا مجانًا
وزير المالية الإسرائيلي يهاجم سياسة تقديم التنازلات للسعودية، ويؤكد أن أي دعم لمحمد بن سلمان يجب أن يكون مشروطًا بمقابل، وسط توتر بشأن مواقف الرياض من إسرائيل.
هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش العلاقات مع السعودية في تصريح إعلامي مصور ، داعيًا إلى عدم تقديم أي تنازلات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان من دون الحصول على مقابل، ومعتبرًا أن إسرائيل تقدم له أمورًا من دون تحقيق مكاسب متبادلة.
وقال سموتريتش: "موقفي هو أن إسرائيل لا ينبغي أن تقدم لمحمد بن سلمان أي شيء قبل أن يقدم شيئًا في المقابل. أعتقد أننا نقدم له أمورًا، وبرأيي، هذا خطأ".
وأضاف الوزير الإسرائيلي أنه يطالب بن سلمان باحترامه إذا كان يتوقع منه تقديم المساعدة، قائلًا: "أنا أطالب بن سلمان بأن يحترمني إذا أراد مني مساعدته".
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وتابع سموتريتش بلهجة حادة أنه لا يقبل أن يتخذ ولي العهد السعودي مواقف ضد إسرائيل مرارًا، ثم يتوقع منها مواصلة تقديم التنازلات والمساعدات، مضيفًا أنه لن يقبل هذا الوضع "بأي شكل من الأشكال".
وتعكس تصريحات سموتريتش موقفه الرافض لتقديم تنازلات للسعودية من دون مقابل واضح، في وقت تظل فيه العلاقات بين السعودية وإسرائيل مرتبطة بملفات سياسية وإقليمية، من بينها شروط التطبيع والقضية الفلسطينية.
https://x.com/i/web/status/2112483507373027554
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