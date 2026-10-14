ترامب يصعّد ضد إيران بتهديد مباشر: "انتظروا لتروا ما سنفعله بكم"

على خلفية التوتر المتزايد، أدلى رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الليلة الماضية (بين الثلاثاء والأربعاء) بتصريحات شديدة اللهجة ضد إيران، حيث قال خلال تجمع انتخابي في ألاسكا: "انتظروا وشاهدوا ماذا سنفعل بإيران". وأضاف: "سنوجه لها ضربة قوية، لأننا اكتفينا - لقد سئمنا".

وفي هذا السياق، أفدنا الليلة الماضية أن موقع "أكسيوس" أفاد بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ناقشا الأسبوع الماضي تجديد الهجمات على إيران. وخلال النقاش طرحت المعضلة - هل يجب تجديد الهجمات ضد إيران، وما هي التداعيات العسكرية والسياسية لمثل هذه الخطوة.

وفقًا للتقرير, نتنياهو يخشى أن طهران تعمل على إعادة تأهيل برنامجها النووي، ويفحص إمكانية القيام بعملية عسكرية مشتركة ضد منشآت عسكرية ونووية في الدولة. في الخلفية توجد أيضًا الانتخابات التي ستُجرى بعد أسبوعين. قدّر مسؤولون أمريكيون أنّ مواجهة متجددة قد تعزز صورة نتنياهو كقائد في زمن الحرب، لكنها أيضًا قد تؤدي إلى رد إيراني يزعزع الاستقرار في المنطقة.