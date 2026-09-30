قوات وحدة اليمام كانت مستعدة أثناء العملية للسيطرة على طائرة فلاي دبي وحتى أجروا إجراء قتالي سريع واستعداد للتنفيذ، هذا ما كشفته هذا المساء (الأربعاء) لي عايش. وحسب الخطة، في اللحظة التي تُعطى فيها الإشارة، كانت وحدة اليمام ستدخل العمل، سواء كانت الطائرة في الأراضي الإسرائيلية أم لا.

في غضون ذلك، هبطت مساء اليوم بسلام في مطار بن غوريون طائرة الإجلاء التي كانت تقل الإسرائيليين الذين هبطوا في السعودية بعد الحادثة الأمنية على رحلة "فلاي دبي". الركاب التقوا بعائلاتهم في الصالة. لم يحتاج أي راكب لعلاج طبي طارئ، لكن رجل يبلغ حوالي 50 عامًا نُقل إلى المستشفى وهو بحالة طفيفة بعد تعرضه لإصابة في صدره. أما الطيار الهندي الذي تعرض للطعن ونجح في فتح باب كابينة القيادة، فهو في حالة خطيرة لكنه خرج من دائرة الخطر على حياته.

كما هو معلوم، تعرضت طائرة فلاي دبي التي أقلعت صباح اليوم من إسرائيل لمحاولة خطف من قبل أحد الطيارين، الذي قام بطعن زميله في قمرة القيادة فوق أجواء الأردن، وبعد مواجهة عنيفة شملت سيطرة طاقم الطائرة وركاب إسرائيليين على الطيار، هبطت الطائرة في السعودية.