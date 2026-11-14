لماذا ترفض إسرائيل توسيع المناطق التجريبية في لبنان؟

أفاد مسؤول أمريكي بأن إسرائيل لا ترغب بتوسيع نطاق المشاريع التجريبية ما دامت لا توجد تطورات ملموسة على الأرض • وأكد مسؤول غربي لـ i24NEWS أن أمريكا غير راضية عن عدم وفاء الجيش اللبناني بالتزاماته

غاي عزرئيل
غاي عزرئيل ■ مراسل مختص بالشؤون السياسية في القناة العبرية | @GuyAz
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قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، نوفمبر 2026
قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، نوفمبر 2026IDF spokeman

تعثر برنامج المناطق التجريبية في لبنان، بعدما رفضت إسرائيل توسيع نطاقه بسبب إخفاق الجيش اللبناني في الوفاء بالتزاماته، بحسب ما علمت i24NEWS اليوم (الجمعة). ووفقًا لمصدر أمريكي، لا ترغب إسرائيل في توسيع نطاق المناطق التجريبية، رغم الضغوط اللبنانية، ما دام لم يتحقق تقدم ملموس على الأرض.

أكد مصدر غربي لـi24NEWS أن الولايات المتحدة أيضًا غير راضية عن أداء الجيش اللبناني، الذي لا يتقدم بالوتيرة المطلوبة ولا يؤدي دوره في خطة المشاريع التجريبية. وبحسب المصدر، يجري الأمريكيون حاليًا حوارًا مباشرًا مع الحكومة اللبنانية في محاولة لدفع هذا الملف قدمًا، لكنه أوضح أن مسؤولية التنفيذ تقع على عاتق الجيش اللبناني.

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في غضون ذلك، جرت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الطرفين عبر القناة العسكرية فقط، فيما كان الطرفان ينتظران نتائج الانتخابات في إسرائيل. وقد تُعقد جولة أخرى خلال الأسابيع المقبلة، لكن ليس من الواضح بعد كيف ستمضي العملية.

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