يكثّف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تحركاته السياسية لاحتواء التوترات الداخلية ومنع اتساع الخلافات بين القوى اللبنانية، في وقت تترقب فيه بيروت مسار التطورات الإقليمية، ولا سيما المفاوضات الأميركية الإيرانية والتحولات السياسية في إسرائيل، وسط مخاوف من انعكاس أي تصعيد إقليمي على الساحة اللبنانية، بالتزامن مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

وتأتي تحركات بري في مرحلة تتداخل فيها الضغوط الخارجية مع الانقسامات الداخلية، خصوصاً بشأن ملف سلاح حزب الله ودور الجيش اللبناني في التعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية، فيما يحاول المسؤولون اللبنانيون إبقاء قنوات الحوار مفتوحة وتفادي انزلاق البلاد إلى مواجهة داخلية قد تزيد من هشاشة الوضع الأمني والسياسي.

بري يسعى إلى تقريب وجهات النظر

وبحسب مصادر مطلعة، يؤدي بري دوراً في محاولة خفض حدة التوترات الداخلية، التي تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، والعمل على تقريب وجهات النظر وفتح قنوات التواصل بين الرئيس جوزاف عون وحزب الله. وينطلق هذا التحرك، وفق المعلومات، من تقدير بري بأن التطورات المتسارعة في المنطقة تفرض على اللبنانيين توحيد مواقفهم ووضع الخلافات جانباً، وتغليب المصلحة الوطنية، إلى جانب الالتفاف حول المؤسسة العسكرية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

ونقل عن مصادر مقربة من بري أن أولويته في هذه المرحلة تتمثل في مسألتين أساسيتين: تحقيق التوافق الداخلي من خلال الحوار، الذي تعتبره أساساً لمعالجة الخلافات، ومنع حدوث فراغ أمني في الجنوب، مع التشديد على ضرورة التمسك بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

ويكتسب القرار 1701 أهمية خاصة في الحسابات اللبنانية، باعتباره الإطار الدولي الناظم للوضع الأمني في الجنوب، والمرجعية التي تستند إليها بيروت في المطالبة بإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية والانسحاب إلى الحدود المعترف بها دولياً.

خلافات بشأن سلاح حزب الله ودور الجيش

لكن مساعي التهدئة لم تمنع استمرار السجال السياسي بشأن إدارة ملف السلاح، والعلاقة بين السلطات السياسية والمؤسسة العسكرية، خصوصاً في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى قيادة الجيش على خلفية مواقف قائد الجيش العماد رودولف هيكل.

وكان هيكل قد شدد، يوم الجمعة، على أن رسالة الجيش وطنية، وأن من لا يلتقي معها يقف في المقلب الآخر، مؤكداً أن الهدف الأساسي للمؤسسة العسكرية هو الحفاظ على الوحدة الداخلية والاستقرار والسلم الأهلي، والعمل على تنفيذ قرارات السلطة السياسية. كما اعتبر أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية يمثل المشكلة الأساسية والخطر الأول الذي يواجه البلاد، مشدداً على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة.

وردّ قائد الجيش أيضاً على انتقادات قال إنها تصدر عن أطراف داخلية وخارجية تقيّم أداء المؤسسة العسكرية من دون معرفة كافية بطبيعة عملها، إلى جانب محاولات تشويه صورتها، معتبراً أن هذه الممارسات تتعارض مع الانتماء الوطني.

في المقابل، انتقد النائب مارك ضو تصريحات هيكل، مؤكداً أن لبنان دولة ديمقراطية، وأن واجب قائد الجيش حماية جميع وجهات النظر السياسية والابتعاد عن المواقف السياسية، وحصر التركيز في الجانب الأمني. كما شكك ضو في نتائج أداء المؤسسة العسكرية، معتبراً أنها لا تزال محدودة، ووصفها بأنها تقترب من الفشل.

ويعكس هذا السجال اتساع الخلاف اللبناني حول طبيعة المرحلة المقبلة، وحدود دور الجيش في تنفيذ القرارات السياسية المتعلقة بالسلاح، في ظل تمسك حزب الله بموقفه الرافض للتخلي عن سلاحه، ومطالبة قوى سياسية أخرى بتعزيز سلطة الدولة وحصر قرار الحرب والسلم بالمؤسسات الرسمية.

بيروت تراقب المفاوضات الأميركية الإيرانية

على المستوى الإقليمي، يراقب المسؤولون اللبنانيون بحذر التحولات السياسية والمواقف الصادرة عن واشنطن وتل أبيب، إلى جانب مسار الاتصالات والمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، آملين أن تساهم التطورات الأخيرة في خفض احتمالات اندلاع مواجهة واسعة في المنطقة.

وبحسب مصادر ينظر المسؤولون اللبنانيون بتفاؤل حذر إلى إمكانية التوصل إلى تفاهمات تخفف حدة التوتر، من دون استبعاد احتمال اندلاع حرب إقليمية أو تداعياتها على لبنان، خصوصاً في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية وتصاعد الاعتداءات على الجنوب.

وتأمل بيروت أن تشمل أي تفاهمات أو اتصالات دولية الساحة اللبنانية، وأن تكون جزءاً من الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، لكنها في الوقت نفسه تتمسك بما تصفه بحقها في التفاوض على الملفات المرتبطة بأمنها وسيادتها، وعدم التعامل مع لبنان باعتباره ساحة منفصلة عن الترتيبات الإقليمية.

وتدرك القوى اللبنانية أن أي اتفاق أميركي إيراني، أو إخفاق في التوصل إليه، قد يترك انعكاسات مباشرة على الوضع في لبنان، بالنظر إلى ارتباط ملف حزب الله بالتوازنات الإقليمية، وإلى استمرار المواجهة مع إسرائيل على الحدود الجنوبية.

حزب الله: لبنان جزء من المعادلة الإقليمية

في المقابل، أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن إيران تصر على أن يكون لبنان البند الأول في أي اتفاق جديد، معتبراً أن مواجهة الاحتلال الإسرائيلي تتطلب التمسك بالمقاومة والتفاهم الداخلي والاستناد إلى المعادلات الإقليمية القائمة.

وقال فضل الله، في كلمة وزعتها العلاقات الإعلامية في حزب الله، إن مواجهة الوضع في جنوب لبنان تستند إلى ثلاثة مبادئ، أولها التمسك بالمقاومة وبالإمكانات التي توفرها، وثانيها تخلي السلطة اللبنانية عن المسار الذي سلكته وإعادة إنتاج مسار وطني قائم على التفاهم والاستفادة من عناصر القوة الداخلية، وثالثها التعويل على الشعب وتحقيق التفاهم الداخلي، بما يسمح للبنان بالانخراط في المسار الذي أشار إليه باسم "مسار إسلام آباد".

وشدد على أن الحزب لا يراهن على تغيير موقف الإدارة الأميركية أو حدوث تحولات في الموقف الإسرائيلي، معتبراً أن المواقف الأميركية والإسرائيلية تجاه القضايا اللبنانية ثابتة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التغيرات التي شهدتها المنطقة، بما فيها نتائج الانتخابات الأميركية، ستنعكس على طبيعة المعادلات الإقليمية.

ورأى فضل الله أن الانتخابات الأميركية عكست، بحسب تقديره، تصويتاً ضد الحرب، معتبراً أن نتائجها كانت ستختلف لو حققت إدارة الرئيس دونالد ترامب انتصاراً في الحرب على إيران. وأضاف أن لبنان ليس معزولاً عما يجري في المنطقة، وأن التطورات الإقليمية ستؤثر بالضرورة في موقعه وحساباته.

وتكشف هذه المواقف عن تمسك حزب الله بربط مستقبل الوضع اللبناني بالتوازنات الإقليمية، في مقابل مساعي أطراف لبنانية أخرى إلى معالجة ملف السلاح من خلال مؤسسات الدولة والقرارات الرسمية، وهو ما يبقي الخلاف قائماً بشأن المرجعية التي ينبغي أن تحدد مستقبل الأمن في البلاد.

غارات وقصف وتوغلات إسرائيلية في الجنوب

ميدانياً، تواصلت الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي، بالقصف المدفعي أطراف بلدات حاريص وبرعشيت والمنصوري وكفرتبنيت والقنطرة، بالتزامن مع تنفيذ عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في منطقة وادي الحجير.

كما سُجل توغل دبابات وآليات إسرائيلية من الجهة الشرقية لبلدة كفرشوبا، حيث تمركزت في محيط المنازل، فيما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه مزارعين كانوا يعملون في قطاف الزيتون عند أطراف بلدة دير ميماس.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتواصل فيه المخاوف اللبنانية من اتساع نطاق العمليات الإسرائيلية، وما قد يترتب عليها من ضغوط إضافية على السكان والبلدات الحدودية، فضلاً عن تعقيد الجهود السياسية الرامية إلى تثبيت الاستقرار في الجنوب.

الجيش اللبناني يعلن ضبط أسلحة وقذائف صاروخية

وفي سياق أمني داخلي منفصل، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن وحدة عسكرية نفذت مداهمات لمنازل مطلوبين في بلدات إيعات ودير الأحمر وتل الأبيض في منطقة بعلبك، ضمن إطار متابعة مكافحة المخدرات وملاحقة المتورطين في الإخلال بالأمن.

وأوضحت القيادة أن العملية أسفرت عن توقيف أربعة لبنانيين وسوريين اثنين، للاشتباه بتورطهم في جرائم الاتجار بالمخدرات وإطلاق النار وحيازة الأسلحة. كما ضبطت القوات كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والقذائف الصاروخية، إضافة إلى معدات عسكرية كانت موضبة داخل سيارات، فضلاً عن معدات ومواد أولية تستخدم في تصنيع المخدرات.

وأكد الجيش أن المضبوطات سُلّمت إلى الجهات المختصة، وأن التحقيقات مع الموقوفين بدأت بإشراف القضاء.

وبين الحراك السياسي الذي يقوده بري، والسجال المتصاعد بشأن سلاح حزب الله ودور المؤسسة العسكرية، واستمرار العمليات الإسرائيلية في الجنوب، يجد لبنان نفسه أمام مسارين متوازيين: محاولة احتواء الانقسام الداخلي والحفاظ على الاستقرار، وانتظار ما ستفضي إليه التفاهمات أو المواجهات الإقليمية من تداعيات على مستقبله الأمني والسياسي.