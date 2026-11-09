السعودية تبارك تحركًا تركيًا في لبنان.. ما دور نجل أردوغان في تعزيز نفوذ أنقرة؟
الزيارة المرتقبة تشمل بيروت وطرابلس، وسط فراغ قيادي داخل الطائفة السنية وتباين في المواقف اللبنانية من تنامي الدور التركي، بدعم سعودي وفقًا لمصدر لبناني مطّلع.
أفادت هيئة البث الرسمية "كان" بأن السعودية تدعم الزيارة المرتقبة لبلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى لبنان، في خطوة غير اعتيادية تأتي في ظل فراغ قيادي داخل الطائفة السنية اللبنانية.
ونقلت القناة عن مصدر لبناني مطّلع على تفاصيل الزيارة أن الرياض، التي تُعد الداعم الرئيسي للمعسكر السني في لبنان، منحت موافقتها على التحرك التركي، باعتبار أن تنامي الدور التركي في الساحة اللبنانية لا يشكل منافسة للنفوذ السعودي، بل يندرج ضمن تعاون إقليمي أوسع بين أطراف المعسكر السني.
ويرتبط هذا التوجه، بحسب المصدر، بالتقارب بين السعودية وتركيا وباكستان، في إطار التحالف الدفاعي الثلاثي الذي يجمع الدول الثلاث.
ومن المتوقع أن يصل بلال أردوغان إلى لبنان خلال الأيام المقبلة، حيث تشمل زيارته العاصمة بيروت، لعقد لقاءات مع مسؤولين كبار في الدولة، إضافة إلى مدينة طرابلس شمالي البلاد، التي تُعد من أبرز معاقل الطائفة السنية، حيث يلتقي شخصيات وفعاليات محلية.
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وتأتي الزيارة في وقت تواجه فيه الطائفة السنية في لبنان فراغًا في القيادة، وسط تباين في المواقف من تنامي الحضور التركي. ففي حين يرى مؤيدون أن الدور التركي قد يساهم في تقديم دعم اقتصادي وتعزيز موقع الطائفة في المشهد اللبناني، يبدي بعض النواب السنة تحفظات على توسيع نفوذ أنقرة، في ضوء طموحاتها الإقليمية.
وبحسب تقرير "كان"، فإن الموافقة السعودية على الزيارة قد تسهّل توسع الحضور التركي في لبنان، وتعكس تقاطعًا في المصالح بين الرياض وأنقرة في الساحة اللبنانية.