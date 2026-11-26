أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، الليلة الماضية (بين الثلاثاء والأربعاء)، محادثة بشأن مواصلة تنفيذ خطة ترامب للسلام في قطاع غزة. ووصفت جهات في إسرائيل ومجلس السلام لغزة المحادثة بأنها إيجابية.

قالت المصادر لـi24NEWS إن نتنياهو وافق، خلال المحادثة، على مواصلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، استجابةً لطلب مجلس السلام قبيل حلول الشتاء.

خلال المحادثة، طُرح أيضًا مطلب مجلس السلام بتعزيز إدخال القوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة، والسماح للقوات الفلسطينية غير التابعة لحماس بالخروج للتدريب في مصر. وقال مصدر في مجلس السلام إن هناك تقدمًا في هذا الشأن، وإنهم يتوقعون أن تسمح إسرائيل بذلك بعد أن كانت قد منعته.

تأتي المحادثة بين نتنياهو وكوشنر على خلفية المقابلة التي أجراها كوشنر مع صحيفة «نيويورك تايمز»، والتي حذّر فيها من أن إسرائيل قد تتحول إلى دولة «منبوذة» إذا واصلت اتباع سياستها الحالية تجاه قطاع غزة.

قال كوشنر في مقابلة: «أشعر أن إسرائيل تقف عند مفترق طرق: إما أن تنهض من مأساة السابع من أكتوبر، وتصبح أكثر أمنًا واندماجًا في العالم بكثير، أو تواصل مسارها الحالي، الذي يقودها إلى أن تصبح دولة منبوذة عالميًا».