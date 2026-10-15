"رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى": الأمر الاستثنائي من إيران لحزب الله
وفقًا لتقرير إماراتي، التوجيه تم قبيل مواجهة التي تقيّم طهران أنها وشيكة • وفي السياق، سلّم دبلوماسيان لـ i24NEWS أن إيران لمّحت لحزب الله : "يقدّرون أن هجومًا أمريكيًا هو مسألة وقت"
إيران أمرت حزب الله برفع مستوى التأهب العسكري لديه إلى مستوى متقدم استعداداً لمواجهة إقليمية تعتقد طهران أنها وشيكة، وذلك بحسب ما أفاد اليوم (الخميس) موقع الأخبار الإماراتي "إرم نيوز". التقرير يستند إلى مصادر أمنية وعسكرية لبنانية مجهولة الهوية.
وفقًا للمصادر، التوجيه جاء من الحرس الثوري الإيراني كجزء من التنسيق المستمر مع قيادات الحلفاء في جميع أنحاء المنطقة. التوجيه يشمل الاستعداد لاحتمال توسع المواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة وخطط لردود عسكرية متزامنة في حال اندلاع حرب جديدة.
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رداً على ذلك، دعا حزب الله جميع أعضائه المتفرغين الذين يتقاضون رواتب للعودة، ونشر أوامر داخلية سرية تعيد توزيعهم في مناصب جديدة، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، يقوم حزب الله بتشغيل نظام قتال جديد يمنح وحدات الميدان التابعة له استقلالية أكبر. الهدف هو الحد من الضرر الذي قد تسببه هجمات إسرائيلية محتملة على قيادته المركزية.
في غضون ذلك، نقل دبلوماسيان لـ i24NEWS أن إيران وجهت رسالة إلى حزب الله: "نقدّر أن هجومًا أمريكيًا هو مسألة وقت – من الأفضل أن تكونوا مستعدين أيضًا".