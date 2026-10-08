تعمّق باكستان مشاركتها العسكرية في المواجهة ضد جماعة الحوثيين في اليمن، مع مشاركة مقاتلات تابعة لسلاح الجو الباكستاني في عمليات هجومية استهدفت مواقع للحوثيين، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول عسكري باكستاني.

وقال المسؤول، الذي تحدث للصحيفة دون الكشف عن هويته بسبب حساسية المعلومات العملياتية، إن طائرات سلاح الجو الباكستاني تشارك في نشاط عسكري هجومي ضد الحوثيين، في تطور يتجاوز أشكال الدعم العسكري والاستخباراتي واللوجستي التي نُسبت إلى إسلام آباد في وقت سابق.

وفي السياق نفسه، أفادت قناة "الحدث" السعودية بوقوع ضربات جديدة استهدفت مواقع للحوثيين، نقلًا عن مصادر في الحديدة وصنعاء. وقالت مصادر في صنعاء إن ضربات دقيقة استهدفت معسكرًا للحوثيين في منطقة بني مطر، إضافة إلى مواقع في سلسلة جبلية بمنطقة مكيراس في محافظة البيضاء.

نحو 8 آلاف جندي باكستاني في السعودية

وبحسب العقيد ديفيد أو. سميث، الملحق العسكري الأمريكي السابق في باكستان والمسؤول السابق في وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، تشير تقديرات محللين إلى نشر نحو 8 آلاف جندي باكستاني في السعودية.

وأوضح سميث أنه لا يمتلك معلومات سرية بشأن حجم الانتشار، لكنه قال إن هذا الرقم يمثل تقديرًا متداولًا بين جهات استخباراتية وأمنية.

ووفق التقرير، يضم الانتشار الباكستاني أفرادًا من سلاح الجو ووحدات من منظومة الدفاع الجوي، فيما يُتوقع أن تتركز إحدى أبرز مهامهم على حماية منشآت النفط والطاقة السعودية من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي يطلقها الحوثيون من اليمن.

ورجّح سميث أن تتجنب القوات الباكستانية المشاركة في عمليات برية مباشرة ضد الحوثيين، في ظل سعي إسلام آباد إلى تحقيق توازن بين دعم السعودية، الحليف الاستراتيجي، وتجنب تصعيد قد يضعها في مواجهة أكثر حدة مع إيران، التي تربطها علاقات وثيقة بالحوثيين.

دعم جوي دون تدخل بري

وقال مسؤول باكستاني آخر لـ"نيويورك تايمز" إن دور بلاده في المواجهة يتركز على إضعاف قدرات الحوثيين الصاروخية وقدرات الطائرات المسيّرة، من خلال الدعم الجوي، وليس عبر المشاركة في عملية برية داخل اليمن.

ويأتي ذلك في وقت واصل فيه الحوثيون هجماتهم، إذ أطلقوا الأربعاء صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه مطار في مدينة عدن جنوبي اليمن، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض صاروخ آخر شمال العاصمة الرياض.

تحالف السعودية وباكستان وتركيا

وتشير التطورات الأخيرة إلى انتقال الدور الباكستاني من الدعم العسكري غير المباشر إلى مشاركة عملياتية محتملة في المواجهة مع الحوثيين، بالتزامن مع التحالف العسكري الجديد الذي يجمع السعودية وباكستان وتركيا.

وكانت الرياض وإسلام آباد وأنقرة قد اتخذت خطوات لتعزيز التعاون الدفاعي، في ظل تصاعد هجمات الحوثيين المدعومين من إيران، ما يفتح الباب أمام ترتيبات عسكرية أوسع للدفاع عن الأراضي والمنشآت السعودية.

هل تدخل سوريا الحرب؟

ولا تبدو باكستان الدولة الوحيدة التي تدرس توسيع مشاركتها في الحرب ضد الحوثيين.وكانت تقارير قد أفادت بأن السعودية وسوريا تجريان اتصالات بشأن إمكانية إرسال عشرات الآلاف من الجنود السوريين إلى اليمن للمشاركة في العمليات العسكرية ضد الحوثيين.وبحسب هذه التقارير، يدرس الرئيس السوري أحمد الشرع المعروف أيضًا بأحمد الجولاني، هذا الخيار بصورة جدية، لكنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأنه حتى الآن.