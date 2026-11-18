دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، الثلاثاء، إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة القيادة الإيرانية، وذلك في ظهور إلى جانب الأمير رضا بهلوي خلال ندوة عبر الإنترنت ركزت على مستقبل المنطقة.

شهدت الفعالية التي أُقيمت في 17 نوفمبر واستضافها مركز حاييم هرتسوغ لدراسات الشرق الأوسط والدبلوماسية في جامعة بن غوريون في النقب، دعوات من الرجلين إلى التضامن بين الإسرائيليين والإيرانيين.

ميّز هرتسوغ بين الشعب الإيراني وحكّام البلاد، متهمًا النظام بتحويل موارد البلاد نحو العنف وزعزعة الاستقرار الإقليمي.

قال هرتسوغ: «حربنا ليست مع الشعب الإيراني. حربنا مع النظام الذي يدعو إلى إبادتنا».

حثّ الدول على التوحّد في مواجهة أنشطة القيادة الإيرانية في الخارج، وأعرب عن أمله في أن يفتح تغيير الحكومة الطريق أمام إقامة علاقات سلمية.

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وقال: «آمل أن نرى حلمًا يتحقق: علاقات سلام وازدهار وصداقة بين إيران وإسرائيل في المستقبل».

كما شكر هرتسوغ بهلوي على إعرابه عن التضامن مع الإسرائيليين في الذكرى السنوية الثالثة لهجمات السابع من أكتوبر. وقال إنه تأثر بعمق بزيارة بهلوي إلى معسكر أوشفيتز للإبادة في بولندا واعترافه بمعاناة اليهود خلال الهولوكوست.

من جانبه، استحضر بهلوي الروابط التاريخية العريقة بين الشعبين اليهودي والإيراني، واصفًا تاريخ إسرائيل في إحياء نهضتها الوطنية بأنه مصدر إلهام.

وقال: «نحن الإيرانيين، يلهمنا أن شعبًا أُخضع للأسر وشُرِّد في المنفى يمكنه العودة إلى وطنه وبناء أمة عظيمة».

حذّر من أن تهديدات القيادة الإيرانية ضد إسرائيل والدول الغربية يجب أن تؤخذ على محمل الجد وبمعناها الحرفي، معتبرًا أن النظام سيواصل السعي إلى امتلاك أسلحة نووية إذا بقي في السلطة.

كما دعا بهلوي إلى مزيد من الاعتراف بالإيرانيين الذين يواجهون السلطات وتقديم الدعم العملي لهم. وادعى أن 40 ألف شخص لقوا حتفهم في النضال ضد النظام، دون أن يذكر في تصريحاته مصدرًا لهذا الرقم أو إطارًا زمنيًا له.

قال: «أعلم أن الإسرائيليين يفهمون معنى التضحية من أجل العيش أحرارًا. لذلك نطلب تكريم تضحياتهم بالتضامن، والأهم من ذلك بالدعم».