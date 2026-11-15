قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأحد، بالإعدام شنقاً بحق ثلاثة أشخاص أدينوا بتنفيذ الهجوم المسلح على كنيسة القديس جاورجيوس في بلدة الحمود بمحافظة الكرك، والذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 25 آخرين خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» بأن المحكمة جرّمت أحد المدانين أيضاً بتهمة تقديم أموال بقصد استخدامها في تمويل أعمال إرهابية، خلافاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن المقرر رفع الحكم إلى محكمة التمييز، فيما ينص الدستور الأردني على أن أحكام الإعدام لا تُنفذ إلا بعد تصديق محكمة التمييز ومصادقة الملك عليها.

الكشف عن هويات منفذي الهجوم

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت في وقت سابق توقيف المتورطين في الهجوم وإحالتهم إلى القضاء، كاشفة أن المدانين الثلاثة هم الشقيقان مشعل وهزاع زيدان محمد، إضافة إلى أحمد سامي حسين.

ووقع الهجوم في 23 أكتوبر الماضي، عندما أطلق ثلاثة مسلحين النار على المشاركين في تشييع أحد سكان بلدة الحمود داخل كنيسة القديس جاورجيوس، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة 25 آخرين، قبل أن يفرّ المنفذون من المكان.

وتمكنت الأجهزة الأمنية الأردنية لاحقاً من إلقاء القبض عليهم، وبدأت الإجراءات القضائية بحقهم.

الملك عبدالله يتوعد منفذي الهجوم

وعقب الاعتداء، وصف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الهجوم بأنه "عمل إرهابي"، متوعداً مرتكبيه بأشد العقوبات، ومؤكداً أن المملكة ستضرب بيد من حديد كل من يتطاول على أمن البلاد.

كما وجّه الملك بمراجعة سياسات مكافحة الفكر المتطرف وتكثيف الجهود الرامية إلى تجفيف منابعه.

وتُعد محافظة الكرك، التي يبلغ عدد سكانها نحو 375 ألف نسمة، من المناطق الأردنية التي تضم حضوراً مسيحياً بارزاً، ولا سيما من عشائر الهلسا والحجازين، وتتركز عائلات مسيحية في أحياء من مركز المدينة، بينها ما يُعرف باسم "حارة المسيحيين".

ورغم ندرة الهجمات من هذا النوع في الأردن، أعلنت السلطات خلال السنوات الماضية إحباط محاولات لتنفيذ اعتداءات إرهابية، في إطار جهودها لمواجهة الجماعات المتطرفة والحفاظ على الأمن والاستقرار.