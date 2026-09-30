كشفت شبكة "سي إن إن"، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي مطلع على تفاصيل اللقاء، أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض على رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد معلومات استخباراتية إسرائيلية جديدة تشير، بحسب التقييم الإسرائيلي، إلى أن إيران تستأنف تقدمها نحو تطوير سلاح نووي.

وجاء ذلك خلال لقاء نتنياهو ومحمد بن زايد في أبوظبي الأحد، والذي تركز بشكل أساسي على التهديد الإيراني والتطورات الأمنية في المنطقة، في ظل تعميق التعاون الأمني بين إسرائيل والإمارات.

وبحسب التقرير، تضمنت المعلومات التي عرضها نتنياهو تفاصيل عن أعمال بناء جديدة في الموقع النووي تحت الأرض في جبل الفأس، الواقع على بعد نحو 225 كيلومترًا جنوب طهران، والذي تعتبره إسرائيل موقعًا مهمًا في جهود إيران لإعادة بناء برنامجها النووي.

وأكد ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي ووكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" عقد اللقاء، في ما اعتُبر أول تأكيد علني من أبوظبي لزيارة نتنياهو إلى الإمارات.

السعودية والأردن تنفيان المشاركة

وأفادت مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن" بأن مسؤولًا أمنيًا سعوديًا شارك في بعض النقاشات، إلا أن الرياض سارعت إلى نفي هذه المعلومات.

وقال مصدر سعودي لصحيفة "عرب نيوز" إنه "لا صحة للتقارير المتداولة بشأن حضور ممثل سعودي للاجتماع"، فيما نفى مسؤول سعودي كبير لوكالة "رويترز" عقد أي لقاء بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين خلال زيارة نتنياهو.

كما نفت الأردن تقارير تحدثت عن مشاركة ممثل عنها في الاجتماع، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت زيارة نتنياهو شهدت بالفعل لقاءً إقليميًا موسعًا، أم اقتصرت على الاجتماع الرسمي مع الرئيس الإماراتي.

وبحسب «سي إن إن»، تناولت المحادثات أيضًا تطورات أمنية إقليمية أخرى، من بينها نشاط الحوثيين في اليمن، وحرية الملاحة في مضيق باب المندب ومضيق هرمز. وخلال اللقاء، حذر نتنياهو من أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى احتمال أن تبادر إيران إلى شن هجوم إقليمي خلال الأسابيع المقبلة.

التهديد الحوثي وحسابات السعودية

وتأتي هذه التطورات في وقت تتابع فيه إسرائيل عن كثب تحركات الحوثيين في اليمن، وسط تقديرات إسرائيلية بأن الضغوط التي تواجهها السعودية قد تؤثر في حسابات الرياض السياسية.

وكانت مصادر إسرائيلية قد قالت في وقت سابق إن تصاعد التهديد الحوثي، في حال استمرار محدودية المساعدة التي تتلقاها المملكة من حلفائها، قد يدفع القيادة السعودية إلى إيلاء قدر أكبر من الاهتمام للقدرات الإسرائيلية، وربطت المصادر ذلك بإمكانية تأثير التطورات الأمنية على مستقبل العلاقات الإسرائيلية السعودية واتفاقيات أبراهام.

وفي سياق متصل، قال نتنياهو مساء الثلاثاء في قاعدة تل نوف الجوية إن هناك «مؤشرات على أن أعداءنا سيحاولون مهاجمتنا قبل الانتخابات»، مضيفًا: «لا تعبثوا معنا. ذراعنا الطويلة ستصل إليكم في أي مكان وفي أي وقت».

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل تقارير عن لقاءات واتصالات إقليمية جرت بالتزامن مع زيارته إلى الإمارات، بينها تقرير إيطالي تحدث عن وجود قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر في الإمارات خلال الزيارة.

زيارة حساسة قبل الانتخابات

وضمت بعثة نتنياهو إلى الإمارات عددًا من كبار المسؤولين، بينهم رئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس الموساد، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء ومستشاره السياسي، إلى جانب زوجته.

وجاءت الزيارة قبل نحو شهر من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وفي ظل جدل سياسي متصاعد داخل إسرائيل بشأن تقارير أفادت بأن محمد بن زايد ومسؤولين مصريين حذروا نتنياهو، قبل أيام من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من مخاطر أمنية محتملة.