"امرأة، حياة، حرية" شعار ردّدته المشاركات في ندوة بمدينة دورتموند الألمانية، بحثت حماية النساء من العنف على أساس الهوية، ودورهن في مفاوضات السلام وصنع القرار. وتصدّرت أوضاع النساء العلويات في سوريا وقضية الإيزيديات المختطفات والمفقودات في العراق النقاشات، إلى جانب مداخلات عن أوضاع النساء في إيران.

ونظّم الاتحاد النسائي العلوي الديمقراطي الندوة الأحد، 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في المركز الثقافي العلوي في دورتموند، بعنوان "المرأة والسلام والوجود العلوي". وأدارت الحوار نوركان جولدو، فيما افتتحت الجلسة ديدار آنا، من أغوجان هيرث، بدعاء من التقليد العلوي. وشاركت في النقاش آيفر أوزدوغان، عن مجلس تنسيق المرأة الإيزيدية، وريفون علي، ممثلة العلويين العرب ومن جمعية فينيقيا، إلى جانب الصحفية والسياسية غولتن كيشاناك وروكن نَخَده، التي قدّمت مداخلتها عبر تسجيل مصوّر.

وفي الكلمة الافتتاحية، تناولت المتحدثة باسم الاتحاد، سونغول مورسمبول، أثر الحرب والنزوح القسري في حياة النساء. وربطت بين بناء السلام وحق المجتمعات في ممارسة معتقداتها بحرية، وقدرة النساء على المشاركة في القرارات التي تمس حياتهن ومستقبل مجتمعاتهن.

العلويات في سوريا.. مخاوف على الأمن والمشاركة العامة

واستعرضت ريفونا علي أدوار النساء العلويات العربيات في التعليم والطب والهندسة والعمل العام، وتحدثت عن أثر الحرب منذ عام 2011 على مشاركتهن في الحياة الاجتماعية. وقالت إن المخاوف الأمنية بعد تغيّر الحكم في سوريا دفعت بعض النساء إلى الحدّ من تحركاتهن، وصعّبت عليهن مواصلة العمل، وهددت مكتسبات تحققت على مدى عقود.

وتطرّقت علي إلى حالات خطف وعنف جنسي وضغط طائفي قالت إنها طالت نساءً وفتيات علويات. وأوردت في مداخلتها أن عدد المختطفين من أبناء المجتمع العلوي العربي تجاوز 130 شخصاً، مضيفةً أن بعضهم عاد بعد دفع فِدى. وفي سياق منفصل، قال خبراء أمميون إنهم تلقوا معلومات عن حالات خطف واختفاء قسري وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي طالت نساءً وفتيات علويات في الساحل السوري.

سنجار.. دعوة إلى دعم حملة المختطفات والمفقودين

وتناولت آيفر أوزدوغان تجربة سنجار، محذّرةً من استبعاد النساء والأقليات الدينية من المفاوضات التي تحدد مستقبل مجتمعاتهن. ودعت إلى دعم حملة تستمر حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر، لتسليط الضوء على قضية النساء والأطفال الإيزيديين المختطفين والمفقودين.

ويعود هذا الملف إلى هجوم تنظيم داعش على سنجار في آب/أغسطس 2014، وما أعقبه من قتل جماعي وخطف واستعباد طال نساءً وفتيات. وخلص فريق التحقيق الأممي المعني بجرائم التنظيم في العراق إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الجرائم التي ارتكبها داعش بحق الإيزيديين ترقى إلى الإبادة الجماعية، إلى جانب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

من توثيق الانتهاكات إلى المشاركة في صنع القرار

وفي مداخلتها المصوّرة، تناولت روكن نَخَده أوضاع النساء في إيران ودلالة شعار «امرأة، حياة، حرية». ودعت غولتن كيشاناك إلى إشراك النساء ومختلف الجماعات الدينية والاجتماعية في مسارات السلام في تركيا وسوريا، مشددةً على مسؤولية السلطات والمجتمعات المعنية عن دفع هذه المسارات.

وجاءت الندوة على خلفية مجازر وانتهاكات طالت الإيزيديين في العراق ومدنيين علويين في سوريا. وفي الساحل السوري، وثّقت لجنة التحقيق الدولية أعمال قتل وتعذيب ونهب خلال موجة العنف التي بلغت ذروتها في آذار/مارس 2025، ونسبت انتهاكات إلى عناصر من قوات الحكومة الانتقالية وأشخاص عملوا إلى جانبها، وإلى مسلحين موالين للحكومة السابقة. وفي دورتموند، ربطت المشاركات بين توثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وحق المجتمعات في البقاء في مناطقها، وضرورة حضور النساء في القرارات التي تمس أمنهن ومستقبلهن.