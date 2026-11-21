طرح رئيس حزب «يسرائيل بيتنو»، أفيغدور ليبرمان، تشكيل ائتلاف حكومي يضم حزبي شاس ويهدوت هتوراة، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل الطريق الوحيد لتفكيك معسكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وإنهاء حكمه.

وفي منشور عبر منصة «إكس»، حذر ليبرمان من تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية، واصفا هذا الخيار بأنه «فخ واستمرار لحكم نتنياهو»، ومعتبرا أن الظروف الأمنية المتوترة في إسرائيل لا تسمح بقيام حكومة تستند إلى الأحزاب العربية لأكثر من بضعة أشهر.

https://x.com/i/web/status/2124071138409996719 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وقال ليبرمان إن تشكيل ائتلاف بمشاركة شاس ويهدوت هتوراة هو السبيل الوحيد لتغيير المعادلة السياسية وإقامة حكومة بديلة، رغم ما قد يترتب على ذلك من أثمان سياسية وأيديولوجية.

وأضاف: «نعم، ستكون لذلك تكلفة سياسية وأيديولوجية، وأنا أول من يدفع وسيدفع هذه التكلفة، لكنني مستعد لتحملها من أجل تحقيق الهدف الأهم: استبدال نتنياهو وتشكيل حكومة مستقرة تتولى مهامها لمدة أربع سنوات».

وشدد رئيس «يسرائيل بيتنو» على أن هدفه لا يقتصر على استبدال نتنياهو لفترة قصيرة، بل إنهاء حكمه بصورة كاملة ومنع عودته إلى السلطة مجددا.

وتأتي تصريحات ليبرمان في ظل استمرار المشاورات والتحركات بين الأحزاب الإسرائيلية بشأن شكل الائتلاف الحكومي المقبل، والخيارات المطروحة لتشكيل حكومة بديلة عن حكومة نتنياهو، وسط خلافات بشأن إمكانية الاعتماد على الأحزاب العربية أو التوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية.