على الرغم من ادعاء الرئيس دونالد ترامب أن اتفاقيات إبراهيم عادت إلى الطاولة بعد مساعدة إسرائيل للسعودية ضد الحوثيين، فإن المسؤولين الإسرائيليين يخفضون سقف التوقعات، بحسب ما علمته i24NEWS.

قال مصدر إسرائيلي لقناة i24NEWS: "الرياض لا تُبدي رغبة كبيرة في دفع عملية التطبيع قُدماً".

قال مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى لقناة i24NEWS: "لا توجد أدلة تدعم أننا على وشك اتخاذ خطوة دراماتيكية. لكن من يعلم ما الذي يحمله لنا المستقبل."

قبل السابع من أكتوبر، كانت المملكة العربية السعودية قريبة من التوصل إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل. ومع ذلك، خلال السنوات الثلاث الماضية، ابتعد ولي العهد محمد بن سلمان بشكل كبير عن احتمال إقامة علاقات مع إسرائيل، ويرجع ذلك جزئياً إلى الرأي العام السعودي.

على الرغم من المساعدة الاستخباراتية الإسرائيلية ضد الحوثيين، رفضت السلطات السعودية السماح لطائرة إسرائيلية بإجلاء ركاب بعد هبوط طائرة تابعة لشركة فلاي دبي اضطرارياً على الأراضي السعودية.