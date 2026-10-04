هل رحلات الإجلاء غداً في خطر؟ تم إرسال رسالة من الوحدة التابعة للشاباك، وحدة "اوفيك"، إلى شركات الطيران، جاء فيها أنه حتى الآن لا يوجد تصريح لهبوط الطائرات غداً، هكذا نشرت مساء اليوم (الأحد).

من المتوقع أن تشمل رحلات الإعادة غداً الأمتعة، خلافاً للرحلات السابقة حيث تم إرسال الأمتعة في رحلة شحن منفصلة. هناك خلافات بين الإماراتيين والإسرائيليين بخصوص الموافقة على الرحلات. يقدّر خبراء الطيران أن انعدام ثقة الإسرائيليين بفحص الأمتعة الإماراتي يؤدي إلى تشدد الإماراتيين في الموافقة على تسيير رحلات إسرائيلية تشمل الأمتعة.

الجهات الأمنية الإسرائيلية تطالب بتفتيش الأمتعة، وفي هذا الموضوع أيضاً تجد الأطراف صعوبة في التوصل إلى اتفاقات.