يتواجد رئيس الموساد رومان غوفمان الجمعة في الولايات المتحدة لعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأميركيين، وفق ما أفاد به المراسل السياسي في القناة العبرية غاي عزرئيل. وتأتي الزيارة على خلفية تصاعد التوتر مع إيران، بعد تلميحات رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تحديات كبيرة متوقعة لاحقًا، وفي ظل التعثر وعدم اليقين المحيطين بالمفاوضات مع طهران.

ترتبط مجمل هذه التحركات أيضًا بالاجتماع الأمني الذي عُقد أمس لإطلاع غادي آيزنكوت على المستجدات، بمشاركة رئيس الحكومة نتنياهو وسكرتيره العسكري. وكان قد تقرر في البداية عقد اجتماع مع السكرتير العسكري فقط، لكن اتصالًا ورد لاحقًا من ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي، طُلب فيه تحويله إلى اجتماع ثلاثي في مكتب رئيس الوزراء.

كان اللقاء عمليًا، وتركّز في معظمه على القضايا الأمنية المطروحة: فقد جاء آيزنكوت بسلسلة من الأسئلة التي أعدّها مسبقًا، وتلقّى معلومات استخباراتية مفصّلة كان يشكّك فيها، كما شارك بخبرته المهنية بصفته رئيسًا سابقًا للأركان. ومع ذلك، أوضح مقرّبون منه أن المعلومات التي تلقّاها لم تغيّر شيئًا من الناحية السياسية، بل أعلن اليوم أيضًا ضرورة تشكيل حكومة برئاسته لمدة أربع سنوات، خلافًا للرسائل التي أطلقها نتنياهو في الأيام الأخيرة بشأن الحاجة إلى الوحدة في مواجهة التحديات.

تشير مصادر في القدس إلى أن إيران تعمل بوتيرة سريعة جدًا لاستعادة قدراتها، وتنتج نحو 50 صاروخًا شهريًا، أي ما يعادل نحو 50% من طاقتها الإنتاجية، وقد أزالت القيود المفروضة على مدى صواريخها، ولا تبدي أي بوادر للمرونة، بل على العكس. لذلك، يعمل غوفمان في الولايات المتحدة على إطلاع الإدارة الأمريكية على المعلومات الاستخباراتية التي بحوزة إسرائيل، والتأثير على الرئيس لدفعه إلى اتخاذ إجراءات تكبح التوجهات المقلقة في طهران، في وقت يتراجع فيه تأييد الرأي العام الأمريكي لاستمرار الحرب إلى أدنى مستوياته.