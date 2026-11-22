كشفت مصادر فلسطينية لـ i24NEWS أن حماس أعدمت فجر اليوم الأحد متخابرا من عناصرها تسبب باغتيال قيادات من كتائب القسام مؤخرا في خان يونس جنوب قطاع غزة.

المصادر قالت، إن عملية الإعدام نفذها مسلحون بإطلاق النار على المتخابر أمام المسجد الكبير وسط خان يونس.

المصادر بينت أن المتخابر ضبط منذ أكثر من شهر، وأقر أنه تسبب باغتيال قيادات في كتائب القسام بعدما قدم معلومات عن أماكنهم لضباط المخابرات الإسرائيلية.

المصادر أشارت إلى أن المتخابر كان ينشط في الكتيبة الشرقية لكتائب القسام بخان يونس.

المصادر ذكرت أن المتخابر تسبب بقتل قيادات بينهم محمد اليازوري قائد لواء خان يونس الثاني الذي اغتيل في شهر سبتمبر الماضي، إلى جانب تسببه باغتيالات أخرى، وتقديم معلومات عن أماكن تمركز شخصيات وقيادات كانوا يتجمعون في مجمع ناصر