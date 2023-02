"L'Ukraine n'a pas fait son examen de conscience par rapport à son passé antisémite" (Arno Klarsfeld sur i24NEWS)

"Je ne veux pas d'une Ukraine qui n'a fait de retour sur son passé et qui vénère des génocidaires dans l'Union européenne"

Arno Klarsferld a réagi ce jeudi dans les GGMO aux propos de Bernard-Henri Lévy la veille, dans la même émission. Invité pour évoquer la sortie de son nouveau documentaire "Slava ukraini" (Vive l'Ukraine) à l'occasion de l'anniversaire du début de l'invasion russe, le philosophe a appelé Israël et le monde occidental à s'engager encore plus fermement aux côtés de l'Ukraine afin de mettre un terme au conflit.

Il a par ailleurs assuré que, contrairement à la Russie, "l'Ukraine s'était engagée dans le travail de mémoire et de deuil de la Shoah, comme on peut le voir à Ouman et Babi Yar". Ces derniers propos ont été vivement dénoncés par l'avocat Arno Klarsfeld, qui a accusé Bernard-Henri Lévy de mettre un grand couvercle sur l'histoire antisémite de l'Ukraine. Il en veut pour preuve la vénération du pays pour des personnages "génocidaires".

"Il y a 30 ans, Stepan Bandera, qui a appelé au meurtre des Juifs, était considéré en Ukraine comme un assassin, alors qu'aujourd'hui il est érigé en héros national", a relevé l'avocat. "Le pays a frappé des timbres-poste à son effigie, érigé des statue et instauré des jours fériés s en son honneur. La plus grande avenue de Kiev, longue de cinq kilomètres et qui mène au site de Babi Yar, porte son nom. Quant à la prolongation de cette avenue, elle a été nommée d'après Roman-Taras Yosypovych Shukhevych, qui était encore pire que Bandera."

Notant que le gouvernement ukrainien se justifie en disant que Bandera a combattu les Soviétiques, Arno Klarsfeld fait remarquer "qu'Hitler aussi a combattu les Soviétiques". "Contrairement à ce que dit Bernard-Henri Levy, les Ukrainiens ont réhabilité Bandera et passé sous silence le génocide des Juifs. Donc non, l'Ukraine n'a pas fait son examen de conscience par rapport à son passé", a affirmé Arno Klarsfeld, soulignant qu'il ne rendait pas les petits enfants responsables des crimes de leurs grands-parents.

Cette prise de position, Arno Klarsfeld dit l'avoir longtemps tue en raison de l'invasion russe qu'il qualifie de "criminelle". Il dit cependant ne plus avoir pu garder le silence lorsque Bruxelles a annoncé considérer la candidature de l'Ukraine à une entrée dans l'Union européenne.

"Je ne veux pas dans l'Union européenne d'une Ukraine qui n'a fait de retour sur son passé et qui vénère des génocidaires ayant contribué au massacre de milliers de familles juives", a-t-il martelé, soulignant que dans le discours qu'il avait prononcé à l'occasion de sa bar mitzva célébrée en Israël, il avait "promis de défendre le peuple juif, défendre l'existence de l'Etat d'Israël et perpétuer la mémoire de la Shoah".

"Ceci est ma colonne vertébrale. Il était donc de mon devoir d'intervenir pour dire que je ne veux pas d'une telle Ukraine dans l'UE", a-t-il dit, reprochant à Bernard-Henri Levy de "se faire l'avocat de Stepan Bandera en assurant que ses actes sont plus complexes que ce qu'on en dit".

"Bernard-Henri Lévy est épris de la cause qu'il défend au point de tenter de gommer ce qui ne va pas dans son sens. C'est un propagandiste pour sa cause. Je suis pour défendre l'Ukraine, mais il ne faut pas cacher la vérité", a conclu Arno Klarsfeld.