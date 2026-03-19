Azealia Banks retourne sa veste et attaque violemment Israël

La rappeuse américaine Azealia Banks a opéré un revirement spectaculaire en affichant publiquement son hostilité envers Israël, quelques mois seulement après avoir revendiqué son soutien au pays. Dans une série de messages publiés sur le réseau social X, l’artiste a vivement critiqué Israël et les États-Unis dans le contexte de la guerre avec l’Iran, multipliant les propos virulents et polémiques.

Banks, qui s’était encore récemment présentée comme "sioniste" et s’était produite à Tel Aviv, accuse désormais Israël d’avoir contribué à entraîner les États-Unis dans un affrontement stratégique, notamment face à la Chine, et de menacer l’équilibre du système des pétrodollars. Ses déclarations incluent des attaques personnelles et des prises de position extrêmes, suscitant de nombreuses réactions, notamment au sein de la communauté juive et sur les réseaux sociaux.

Ce retournement tranche avec ses positions passées, où elle décrivait le sionisme de manière positive et valorisait l’image d’Israël, allant jusqu’à comparer le pays à l’univers fictif du Wakanda. Toutefois, ses prises de position sur le sujet ont toujours été fluctuantes : dès 2018, elle avait déjà exprimé des critiques après une expérience qu’elle jugeait négative lors d’un séjour en Israël.

Ses récentes déclarations s’inscrivent dans un climat de tensions accrues et de débats internationaux autour de la guerre en Iran, où circulent également de nombreuses théories controversées sur l’influence israélienne. Fidèle à un style souvent provocateur, Azealia Banks mêle critiques politiques, accusations et propos complotistes, ravivant la controverse autour de ses positions publiques.